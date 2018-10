Def | Matteo Salvini | “Polemiche con Juncker? Straparla | Io parlo solo con persone sobrie”

fanpage

: SALVINI BUTTA ACQUA SUL FUOCO. Ma era benzina.?? - salcatal : SALVINI BUTTA ACQUA SUL FUOCO. Ma era benzina.?? - zazoomblog : Def Giovanni Tria e il retroscena: Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio - #Giovanni… - zazoomnews : Def Giovanni Tria e il retroscena: Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio - #Giovanni… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Continua il botta e risposta tra Jean Claudee il ministro degli Interni. Il vicepremier leghista attacca: "Se qualcunoperché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".