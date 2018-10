Def | Di Maio | ' Da Ue pregiudizi e aggressione preventiva all' Italia'

Vertice sulla manovra - Di Maio 'Deficit resta al 2 - 4 - debito giù con tagli agli sprechi'. Conte 'Riforme già nel 2019' : ... Antonio Tajani, e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, da alcuni considerato una sorta di ministro dell'Economia ombra. Sulle perplessità espresse da Tajani riguardo alla manovra 'ho ...

Def - Di Maio : “Minacce non ci fermano - Commissione Ue non eletta. Deficit? Prestito che restituiamo l’anno prossimo” : “A qualcuno dà fastidio che stiamo attuando le promesse della campagna elettorale. Ma noi non ci fermeremo davanti alle minacce, perché queste cose le dice una Commissione che non ha neanche l’1% dei consensi dei cittadini, non è eletta da cittadini italiani ed europei”. Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione delle proposte di riforme costituzionali alla Camera, sulle polemiche sul Def. “Facciamo un po’ ...

Sul Def ancora tensioni tra tecnici Mef e governo Di Maio : "Non si arretra" : Non solo il botta e risposta con l'Europa. Sulla nota di aggiornamento del Def che porterà alla manovra economica pesano ancora le tensioni interne al governo stesso. Da una parte ci sono i tecnici del Tesoro, con il ministro Giovanni Tria tornato in anticipo dal Lussemburgo che starebbe ancora cercando di far quadrare i conti in modo da inserire tutte le misure previste dal "contratto di governo" senza scontentare troppo l'Europe. Dall'altra ...

Def - Di Maio : minacce Ue non ci fermano : 17.32 "A qualcuno dà fastidio che l'Italia abbia cominciato a rialzare la testa e stia attuando le promesse" fatte. Ma "noi non ci fermeremo davanti alle minacce, perché queste cose le dice una Commissione che non ha neanche l'1% dei consensi dei cittadini". Così il vicepremier Di Maio dopo le critiche Ue. "Ci criticano la Manovra senza averla neppure letta, devo pensare che ci sia un pregiudizio". Lo spread? "I mercati sono sensibili alle ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Manovra - Di Maio : “Domani Def alle Camere. Non arretriamo di un millimetro e se necessario spieghiamo nelle piazze” : “La nota di aggiornamento al Def? La stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere. Lo abbiamo comunque approvato entro il 27 settembre. Per quanti anni i governi precedenti sforavano quella data? In quei casi non saliva lo spread? La crescita del Pil al 2% nel 2019 è alla nostra portata”. Lo annuncia ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che commenta anche l’ultimo audio diffuso ...

Di Maio : "Su Deficit/Pil al 2 - 4% non arretriamo" : Questa mattina il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha parlato a RTL 102.5 e ha commentato le voci sulla nota di aggiornamento al Def che non sarebbe ancora ultimata, tanto da costringere il ministro dell'Economia Giovanni Tria ad abbandonare l'Ecofin in anticipo e a tornare già ieri sera dal Lussemburgo a Roma. Di Maio ha detto che il documento c'è, ma "lo stiamo mettendo a punto per mandarlo domani ...

Manovra - Di Maio : «Sul Deficit al 2 - 4% niente passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

Spread Btp-Bund a 300 punti - top dal 2014 Di Maio : domani Def alle Camere : Il vicepremier: "Noi non torniamo indietro. La Nota di aggiornamento al Def lastiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere". Ma intanto lo Spread vola pericolosamente verso quota 300