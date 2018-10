DECRETO SALVINI | TESTO AL QUIRINALE Ultime notizie “Ecco cosa cambia sul diritto d’asilo”

DECRETO SALVINI - testo inviato al Quirinale/ Ultime notizie : il giallo delle modifiche smentite dal Viminale : Decreto Salvini al Quirinale per la firma di Mattarella: "modifiche su stop all'asilo migranti e clausole finanziarie" ma il Viminale smentisce, "testo mai toccato" (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:50:00 GMT)

DECRETO SALVINI : cambiato l'articolo sullo stop all'asilo? : Il Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione è stato approvato il 24 settembre dal Consiglio dei Ministri, ma solo ora è arrivato al Quirinale e il testo non sarebbe lo stesso che è stato discusso in Cdm (anche se il Viminale nega). In particolare sarebbe stato cambiato l'articolo sullo stop all'asilo.Nel testo originario c'era scritto:"la sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale"Ora è stato ...

Migranti - DECRETO SALVINI al Quirinale : modificato articolo su stop all'asilo : Modifiche anche per quanto riguarda le clausole finanziarie, chieste dal ministero dell'Economia per la bollinatura da parte della Ragioneria generale. Nel testo definitivo, in diversi articoli, ...

DECRETO SALVINI : questione di qualità della democrazia : Il Decreto Sicurezza approvato pochi giorni fa sembra cambiare radicalmente la gestione delle politiche migratorie in Italia. Ma non solo. La questione di fondo ha infatti una portata che travalica il singolo provvedimento e riguarda la volontà o meno dello Stato di farsi prima di tutto garante della tutela dei diritti umani. È urgente interrogarsi tutti - comunque la si pensi sui singoli provvedimenti - sulla qualità del ...

Ritocco azzurro per Salvini : "Più polizia nel DECRETO" : Al ministro dell'Economia Tria, il responsabile del dipartimento di politica economica del partito, Renato Brunetta, dice che 'i conti non tornano: l'obiettivo all'1,6% di crescita per il 2019 non ...

Scuola - bufera su un liceo calabrese per tema sul ‘DECRETO Salvini’ : il ministro Bussetti risponde : La vicenda è emersa in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato Giancarlo Cerrelli, segretario della Lega Salvini Premier di Crotone ed è stata riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos. tema sul ‘Decreto Salvini accostato alle leggi razziali’: il caso di un liceo calabrese Un episodio che sarebbe accaduto presso un liceo Scientifico Statale di Crotone, dove gli alunni frequentanti la classe quinta avrebbero ...

DECRETO Immigrazione - Salvini non sta lavorando sull’emergenza rom. La sta creando : Lunedi 24 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il “Decreto Salvini”, un provvedimento che accorpa i due decreti su Immigrazione e sicurezza. E’ stato presentato nel corso di una conferenza stampa, a margine della quale il ministro dell’Interno ha affermato: «L’obiettivo è chiudere tutti i campi rom entro la fine della legislatura». Dichiarazione apparentemente poco pertinente perché nulla viene scritto nel Decreto ...

DECRETO sicurezza come le leggi razziali - Salvini : ‘Questi non sono normali’ : Domenica 30 settembre il settimanale L’Espresso, diretto da Marco Damilano, esce nelle edicole con una copertina che sta gia' facendo discutere. La prima pagina riproduce, infatti, quella de La difesa della razza, rivista diretta da Telesio Interlandi durante il Ventennio fascista e fondata nel 1938, in corrispondenza con il varo delle leggi razziali da parte del Regime. In pratica, l’intento palese del settimanale del Gruppo Espresso è quello ...

Salvini : DECRETO veloce per riconoscimento della lingua dei segni : Roma, 29 set., askanews, - 'Pronto ad un decreto veloce per il riconoscimento della lingua dei segni': lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini intervenendo a Roma in ...

Migranti : Salvini - DECRETO verso Quirinale : ANSA, - ROMA, 29 SET - Non ci sono problemi sul decreto Migranti e sicurezza approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri. Il testo è stato chiuso ed è pronto per l'esame del Quirinale. Lo ha ...