Decreto Genova | il sindaco Biondi | Inserire provvedimenti per emergenze ancora

Genova - Toti : 'Decreto non va - servono più soldi' : Il ministro Salvini incontra gli sfollati: 'Nomi per il commissario ci sono, tocca a Conte decidere, spero entro oggi'. Per il governatore Claudio Gemme, manager di Fincantieri, sarebbe quello giusto -...

Decreto Genova - Toti a Toninelli : “Vogliamo impegni veri”. Il ministro : “Sfrutta il dramma per fare polemica” : Anche dopo l’ok della Ragioneria generale e la firma del Capo dello Stato il Decreto Genova continua a far discutere. Il provvedimento studiato dal Governo per far fronte all’emergenza causata dal crollo del ponte Morandi è stato il centro di uno scambio di accuse tra il governatore ligure Giovanni Toti e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, partito domenica sui social network e non ancora concluso. Non è il primo ...

Decreto Genova - TONINELLI : "LO RAFFORZEREMO"/ Toti attacca : "Dove sono i soldi del Terzo Valico e la Gronda?" : DECRETO GENOVA, TONINELLI:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del Ponte. E mancano i soldi per il Terzo Valico.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 23:18:00 GMT)

L'assessore Piciocchi contro il Decreto Genova : 'Irricevibile' : Anche L'assessore comunale al Bilancio del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, alza la voce contro il decreto Genova. E lo fa conti alla mano, preoccupato per un documento che, come sottolineato da ...

Decreto Genova - Maestripieri - Cisl - critico : "Da Roma non è ancora arrivato un centesimo" : ... servono almeno 30 mln per coprire tutto il 2019 e bisogna garantire la tutela a migliaia di lavoratori della zona rossa e non solo, che significa salvaguardare dal tracollo l'economia della città e ...

Alla fine il governo ha fatto il “Decreto Genova” : Dopo settimane di ritardi: esclude di Autostrade dAlla ricostruzione, e secondo i giornali è stato deciso anche il Commissario straordinario The post Alla fine il governo ha fatto il “decreto Genova” appeared first on Il Post.

Punto per punto - cosa prevede il Decreto per Genova in vigore da oggi : Un commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in carica per un anno rinnovabile, l'esclusione di Autostrade dalle opere di ricostruzione, garanzia statale fino a 360 milioni in 12 anni. Inoltre la reintroduzione, in deroga al Jobs Act, della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, autorizzata "sino ad un massimo di 12 mesi complessivi" per il 2019 e 2020. Sono queste le ...

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

