Daniele Silvestri in concerto gratuito in piazza a Favignana il 7 Ottobre

Il nuovo album di Daniele Silvestri prende vita a Favignana con un concerto per la Madonna del Rosario : A due anni dall'ultimo progetto di inediti, Acrobati, il nuovo album di Daniele Silvestri comincia a prendere vita in una location affascinante e selvaggia come l'isola di Favignana. Dopo aver dispensato qualche indizio sulle novità in arrivo, domenica 30 settembre il cantautore romano ha comunicato al pubblico, via Facebook, l'inizio del lavori in uno studio di registrazione decisamente insolito, allestito in una casa sulla deliziosa isola ...