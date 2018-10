Dal Liverpool l' avviso ai propri tifosi | ' A Napoli non indossate i nostri colori'

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate Dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...

Il City travolge il Cardiff e insegue un inarrestabile Liverpool. United bloccato Dal Wolverhampton : ROMA - Sei su sei. Il Liverpool non perde un colpo e continua la sua marcia superando con un netto 3-0 il Southampton nella sesta giornata di Premier League , restando in vetta alla classifica a ...

Tottenham sconfitto in casa Dal Liverpool : Reds volano a punteggio pieno : Il Tottenham è stato sconfitto in casa, 2-1, dal Liverpool, nell'anticipo della 5/a giornata della Premier League. La squadra di Pochettino, prossima avversaria dell'Inter in Champions, è andata sotto ...

Tottenham-Liverpool in diretta : formazioni ufficiali e risultato live Dalle 13.30 : Tottenham-liverpool: formazioni ufficiali TOTTENHAM, 4-2-3-1,: Vorm; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Dembele; Winks, Eriksen, Lucas; Kane. All. Pochettino liveRPOOL, 4-3-3,: Alisson; ...

Focus Champions League – Tutto sul Liverpool - Dal punto debole un indizio per Ancelotti : serve un ritorno al passato! : La sosta per le nazionali sarà servita a Carlo Ancelotti per sistemare la sua squadra, reduce da un pesante ko in terra genovese contro la Sampdoria. Il Napoli è chiamato al riscatto per non perdere troppo terreno dalla vetta, con la Juventus già sopra di 3 punti. I partenopei hanno evidenziato sopratTutto delle lacune nel reparto difensivo, un aspetto preoccupante considerando che uno degli avversari del girone di Champions in cui gli ...

Matheson - esordio-record nel RochDale a 15 anni : Liverpool e Manchester United già lo seguono : Un sorriso che dice tutto: sguardo un po' spaesato - perché in fondo non si è ancora reso conto di cosa sia successo - capelli lunghi e applausi ai tifosi. Luke Matheson indossa il numero 41, di ...

Liverpool - la Stella Rossa avvisa Shaqiri : "Il Marakana ti aspetta". E lui Dalla nazionale si scusa : ... e in conferenza stampa lo stesso Shaqiri, Granit Xhaka e Stephan Lichtsteiner hanno parlato dell'ormai famoso gesto dell'aquila durante la Coppa del Mondo: "Ne abbiamo discusso e non accadrà più in ...

Karius Dal Liverpool al Besiktas : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Adesso c'è anche l'ufficialità: Loris Karius è il nuovo portiere del Besiktas. Lo sfortunato ormai ex n.1 del Liverpool giocherà nelle prossime due stagioni nella Super Lig ...

Calciomercato Liverpool - Karius riparte Dalla Turchia : prestito biennale al Besiktas : Loris Karius cerca il rilancio in Turchia. Dopo mesi di difficoltà, che hanno avuto il via nella finale da incubo giocata a Kiev, il portiere del Liverpool ha deciso di lasciare l'Inghilterra, per ...

Liverpool - offerta shock Dallo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan per acquisire il club : Khaled bin Zayed Al Nehayan, cugino di Mansour, ha proposto ben 2 miliardi di sterline per l’acquisto del Liverpool I proprietari del Liverpool hanno rifiutato un’offerta da 2 miliardi di sterline per l’acquisto del club. Stando a quanto riporta il Daily Mail l’offerta monstre sarebbe arrivata al club di Anfield Road dallo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan, cugino di Mansour che è l’attuale proprietario del ...

Intolleranza a Liverpool : vanDalizzata due volte installazione sul tema dei migranti : Le arti, nel loro senso più ampio, non possono più essere considerate una noiosa zona isolata, distante dalla realtà della politica. La cultura è la nuova linea del fronte'. Su Frieze , Tom Emery ...

Liverpool – Alisson acquistato a cauda degli errori di Karius? Klopp difende il suo portiere Dalla ‘cattiveria’ dei tifosi! : Juergen Klopp difende le scelte del Liverpool, l’allenatore del club inglese nega che l’acquisto di Alisson dalla Roma sia dovuto al flop di Karius in Champions League L’allenatore del Liverpool Juergen Klopp ha insistito sul fatto che l’acquisto del portiere brasiliano Alisson dalla Roma non è correlato agli errori commessi dal portiere Loris Karius nella finale di Champions League a Kiev. “La gente può ...

Cagliari - Klavan ufficiale : arriva Dal Liverpool a titolo definitivo : L'ultima parte del suo personalissimo giro del mondo l'aveva portato in Red, al Liverpool. Con la maglia dei Reds in due campionati il difensore ha collezionato 2 gol e 53 presenze, di cui 7 nella ...