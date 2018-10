Dal cinema alla tv | Michelangelo – Infinito dopo l’anteprima nelle sale approda su Sky

Michelangelo Infinito film al cinema solo Dal 27 settembre al 3 ottobre : recensione : Michelangelo Infinito è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale per un periodo limitato solo dal 27 settembre al 3 ottobre 2018. Si tratta di una pellicola di genere biografico diretta da Emanuele Imbucci, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Michelangelo Infinito ...

Salvador Dalí La ricerca dell’immortalità al cinema : sconto biglietti e recensione : Salvador Dalí La ricerca dell’immortalità inaugura il nuovo calendario di La Grande Arte al cinema esclusivamente nelle sale il 24-25-26 settembre 2018. La pellicola è volta a celebrare il prossimo anniversario dei 30 anni dalla morte di uno degli artisti più fantasiosi, irruenti e imprevedibili del ‘900: Salvador Dalí (1904-1989). SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Salvador Dalí La ricerca dell’immortalità al cinema: sconto ...

Rimini - cinema Tiberio : la stagione apre con il film "Salvador Dalì. La ricerca dell'immortalità" : Per opere e balletti il biglietto intero è ' 12, il ridotto ' 10 e l'abbonamento-carnet per cinque spettacoli ' 50. In via di definizione anche la sezione cinematografica che quest'anno presenterà ...

Gli Incredibili 2 - Dal 19 settembre al cinema. Bebe Vio è la voce di Voyd : Il secondo capitolo della saga diretta dal regista premio Oscar® Brad Bird, già record di incassi con oltre 1 miliardo di dollari al box office in tutto il mondo, arriverà nelle sale italiane il 19 ...

L'Amica Geniale - Dal 1° al 3 ottobre anteprima al cinema. In onda sulla Hbo prima che su Raiuno? : prima del suo debutto (attesissimo) in tv, L'Amica Geniale sbarcherà al cinema. Così come è stata proiettata in anteprima al Festival di Venezia, la serie tv co-prodotta da Rai Fiction, Hbo e TIMVISION con Wildside e Fandango avrà un'anteprima sul grande schermo aperta a tutti.L'appuntamento è dal 1° al 3 ottobre 2018 nelle sale del circuito UCI Cinemas, dove saranno proiettati i primi due episodi della prima stagione da otto puntate ...

Live Cinema Festival : Dal 20 al 23 settembre a Palazzo delle Esposizioni le migliori performance audio visual internazionali : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

THE MILK SYSTEM - Al cinema Dal 2 ottobre : The MILK SYSTEM " The MILK SYSTEM " , Italia, Germania, 90', , il documentario diretto da Andreas Pichler che denuncia i meccanismi e le ripercussioni della produzione intensiva di latte nel mondo, arriva al cinema nelle principali città italiane a partire da martedì 2 ottobre con movieday.it, la prima piattaforma italiana di film on demand che permette di organizzare proiezioni al cinema.

Dalla musica al cinema 73 curiosità su Lady Gaga - femminista in lotta per l’uguaglianza (video) : Con 73 curiosità su Lady Gaga, in risposta ad altrettante domande che le sono state poste in un video di dieci minuti, Vogue traccia un ritratto della popstar che spazia Dalla musica alla moda, dai valori ai sogni. Finita in copertina su Vogue alla vigilia del debutto di A Star Is Born nei cinema, la popstar newyorchese ha risposto a 73 domande sulla sua vita: ha parlato del modo in cui trova l'ispirazione per la sua musica, catturata in ogni ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 13 al 18 settembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

Torna Fuoricinema a Milano : evento Dall'anima pop totalmente gratuito : Protagonisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo si alterneranno sul palco con la moderazione di giornalisti e opinion leader. La conduzione degli incontri dell'edizione 2018 è ...

Il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema Dal 12 settembre : elenco delle sale e incontri con Alessandro Borghi e la sorella Ilaria : Dopo l'accoglienza commossa alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso agosto, arriva nelle sale il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre, giorno in cui debutterà in streaming su Netflix. Diversi circuiti cinematografici hanno deciso di distribuire l'emozionante racconto diretto da Alessio Cremonini che ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, arrestato per possesso di stupefacenti e morto sette ...

Venezia 75 : ecco tutti i film premiati Dalla Mostra Cinematografica : La Giuria di Venezia 75, presieduta da Guillermo del Toro e composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz, Naomi Watts, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi: LEONE D’ORO per il miglior film a: ROMA di Alfonso Cuarón (Messico) LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos ...

“Morta in ospeDale”. Cinema in lutto : l’adorata attrice se ne è andata. “Era unica” : È morta. Grave lutto nel mondo del Cinema: “lei” se ne è andata a 88 anni. Nata il 14 agosto, era un’attrice molto amata che abbiamo apprezzato, in particolare, in film come Nudi alla meta (1959) di John Boulting, Roy Boulting. Nella pellicola era Cynthia Kite. Nel 1964 ha inoltre lavorato con Arthur Hill per la realizzazione del film Tempo di guerra, tempo d’amore. Ma Liz Fraser ormai si è spenta. Il pubblico l’ha molto amata anche ...