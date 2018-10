eurogamer

: Cybershoes completa la raccolta fondi in sole 2 ore #Cybershoes - Eurogamer_it : Cybershoes completa la raccolta fondi in sole 2 ore #Cybershoes -

(Di martedì 2 ottobre 2018) La campagna diperè iniziata nel pomeriggio, e nel giro di solamente due ore è stato raggiunto l'obbiettivo prefissato di 30.000 euro, riporta VRfocus.Per chi non lo conoscesse,è il progetto di un paio di scarpe che permettono di camminare con facilità nella realtà virtuale. Progettate per attaccarsi ad ogni tipo di scarpa, questo particolare paio di scarpe votato alla VR è dotato di rotelle per tracciare i nostri movimenti per cui, per usarle, dovremo essere seduti e simulare la camminata e muoverci nel mondo virtuale. Lenon infatti progettate per essere usate in piedi.Il progetto, in sviluppa da oltre tre anni, ha ora raccolto iprefissati per cui potremo presto vederle ai nostri piedi, qualora volessimo acquistarne un pario al prezzo di 151 euro. Per soli 4 euro in più avremo anche un apposito tappeto pensato proprio per essere ...