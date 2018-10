Crollo a Genova | altro indagato del Mit

Genova - nuovo indagato per il Crollo del ponte Morandi. Resta il nodo della nomina del commissario : Genova , nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi. Resta il nodo della nomina del commissario -

Ponte Genova : dirigente Mit nuovo indagato in inchiesta per Crollo : Sale il numero degli indagati nell'ambito dell' inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. La nuova iscrizione nel registro degli indagati nascerebbe da quanto emerso nell'interrogatorio del funzionario della Divisione 1 del ministero, Bruno Santoro, avvenuto sabato. Sale così a 21 il numero delle persone indagate.

Casalino - l'audio dopo il Crollo di Genova : «Mi è saltato il Ferragosto». Poi le scuse. Renzi : «Vergogna» : Un altro caso, a pochi giorni dal l'audio svelato dalla stampa, in cui il portavoce del premier Conte annunciava «coltelli» e di «far fuori i pezzi di m...» del ministero dell'Economia se non avessero ...

Polemiche per un nuovo audio di Casalino - sul Crollo di Genova - : Roma, 1 ott., askanews, - A poco più di una settimana dalla registrazione audio in cui il portavoce del premier Rocco Casalino parlava di una 'megavendetta' ai danni dei tecnici del Mef se non ...