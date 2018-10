Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga Riaperta inchiesta | CR7 | “Fake

Accusa di violenza sessuale per Cristiano Ronaldo : riaperta l'inchiesta. Lui : "Fake news" : Ieri sera la polizia di Las Vegas ha ufficializzato la riapertura di un'indagine per stupro, dopo che una 33enne del Nevada, Kathryn Mayorga, ha Accusato Cristiano Ronaldo di averla violentata in una ...

Juve. Kathryn Mayorga denuncia Cristiano Ronaldo per violenza sessuale : Cristiano Ronaldo respinge le accuse definendole assolutamente infondate. Intanto però la Polizia di Las Vegas ha annunciato di avere riaperto

Dall’addio di Marotta all’assenza di Cristiano Ronaldo - il pensiero di Allegri prima dello Young Boys : Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della sfida tra la sua Juventus e lo Young Boys, l’allenatore commenta l’addio di Marotta e l’assenza di Cristiano Ronaldo nella prossima partita di Champions League “C’è grande dispiacere per Marotta. – ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa prima del match valido per i gironi di Champions League contro lo Young Boys – Siamo in un ...

Manchester United - maledetta numero 7 : solo delusioni dopo Cristiano Ronaldo : Acque turbolente in casa Manchester United, club protagonista della peggiore partenza di sempre in Premier League. solo 10 punti in 7 turni per i Red Devils, reduci dallo stop contro il West Ham dopo ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro. Spunta un accordo per evitare la denuncia : Per dovere di cronaca dobbiamo segnalare che siamo di fronte soltanto alla ricostruzione della ragazza, senza avere ulteriori conferme su quanto accaduto. Cristiano Ronaldo replica con forza: «La ...

Champions League 2018/19 : la Juventus - senza Cristiano Ronaldo - vuole solo vincere contro lo Young Boys : Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo ...

Carlotta Ferlito pazza della Juventus e di Cristiano Ronaldo : “un’esperienza mistica vedere CR7” : Carlotta Ferlito, in occasione dell’ultima giornata di campionato, si è fiondata all’Allianz Stadium dove ha potuto essere spettatrice del match contro il Napoli e vedere da vicino Cristiano Ronaldo Carlotta Ferlito, atleta della Nazionale italiana di ginnastica artistica, questo sabato si è recata all’Allianz Stadium dove ha potuto godere dello spettacolo regalato dalla sua squadra del cuore. Nel match visto dalla 23enne ...

Cristiano Ronaldo al servizio della Juve : meno gol - ma è primo nella classifica degli assist : Quanti gol farà Cristiano Ronaldo alla Juve? La domanda ce la sentiamo ripetere da luglio. In pochi si sono concentrati però sugli altri aspetti del gioco di CR7, specialmente quando si parla di lui ...

Colpo di scena Milan - vicino l’acquisto di Cristiano Ronaldo : il retroscena clamoroso che arriva dalla Spagna : Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Milan sarebbe stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2017 Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Colpo del secolo consumatosi nel corso dell’ultima estate grazie ad una pazzesca intuizione del presidente Andrea Agnelli. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse La voglia di CR7 di lasciare il Real Madrid e subito i contatti con Jorge Mendes, trasformatisi ...

Le Iene – Sorrentino ed il ‘colpo del secolo’ ricevuto da Cristiano Ronaldo : lo scherzo esilarante al portiere del Chievo [VIDEO] : Stefano Sorrentino vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’: il portiere del Chievo Verona va a controllo da un finto dottore dopo il colpo ricevuto da Cristiano Ronaldo durante un match di Serie A, ma è tutta una messa in scena! Nella prima giornata di campionato Stefano Sorrentino si è scontrato con Cristiano Ronaldo finendo a terra privo di sensi. Il portiere del Chievo Verona, dopo aver riportato un trauma cranico, è guarito ...