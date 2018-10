Crescentini | «Io e Motta | innamorati ma sempre con la valigia»

leggo

: RT @leggoit: #rassegnastampa #2ottobre Vita da stupratore seriale. Carolina Crescentini: 'Amo Motta e adoro la musica'. Chef, i magnifici 7… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #rassegnastampa #2ottobre Vita da stupratore seriale. Carolina Crescentini: 'Amo Motta e adoro la musica'. Chef, i magnifici 7… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Carolina Crescentini, l'intervista: «Io e Motta, innamorati ma sempre con la valigia» #CarolinaCrescentini - leggoit : Carolina Crescentini, l'intervista: «Io e Motta, innamorati ma sempre con la valigia» #CarolinaCrescentini -

(Di martedì 2 ottobre 2018) ROMA - 'Se somiglio a Laura Piras? Direi di no, ma come lei sono una ragazza tosta, che se vuole una cosa se la prende e che si fa rispettare in un mondo maschile. A differenza di lei, invece, ho ...