blogo

: #CormoranStrike l'avventura prosegue nuovo libro e #serietv - SerialClub : #CormoranStrike l'avventura prosegue nuovo libro e #serietv - Varych4 : Cormoran Strike, anche il quarto libro Lethal White diventerà una miniserie - tvblogit : Cormoran Strike, anche il quarto libro Lethal White diventerà una miniserie -

(Di martedì 2 ottobre 2018)torna in libreria ein tv.Da poco uscito in libreria (non in Italia)capitolo della serie con protagonistascritto da J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, con lo pseudonimo di Robert Galbraith, avrà un adattamento televisivo. Come i precedenti tre volumi, i quattro episodi saranno in onda su BBC con il titolo die su Cinemak negli Stati Uniti come C.B.ilunapubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 10:05.