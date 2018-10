: MARTINA E IL MISTERO DEL POST SCOMPARSO Che figura per il segretario del Pd Martina! Con un post dà dell'IGNOBILE… - carlaruocco1 : MARTINA E IL MISTERO DEL POST SCOMPARSO Che figura per il segretario del Pd Martina! Con un post dà dell'IGNOBILE… - lucianonobili : 45 giorni per un decreto beffa senza risorse né infrastrutture. E ora #Genova scopre che la sua tragedia per il por… - AlessiaMorani : Faccio notare che per molto meno un concorrente viene sbattuto fuori dalla casa del Grande Fratello. #Conte cosa as… -

Stiamo ultimando"una Manovra seria,volta a sostenere la crescita nel segno dello sviluppo sostenibile e dell'equità sociale",scrive il premiersu Fb,spiegando che contiene"un ampliamento di investimenti per 15 mld nei prossimi 3 anni". E aggiunge che tutto "il governo è compatto" e sta lavorando. Sull'Ue:"L'è un Paese fondatore del'Ue e dell'e voglio ribadirlo: l'è la nostra moneta e è per noi",ogni altra diversa dichiarazione non rispecchia la politica del governo.(Di martedì 2 ottobre 2018)