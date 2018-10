Conte | per Italia euro è irrinunciabile

Conte : «L'euro moneta irrinunciabile per l'Italia» : L'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Parola del premier Giuseppe Conte dopo le nuove dichiarazioni anti-moneta unica del presidente leghista della commisisone Bilancio della Camera, ...

Peugeot 508 SW First Edition - la serie limitata per chi non si acContenta [FOTO] : La Casa del Leone diffonde i primi dettagli della serie speciale a tiratura limitata “First Edition”, disponibile in sole 100 unità Basata sull’allestimento top di gamma GT, la serie speciale a tiratura limitata Peugeot 508 SW First Edition è disponibile in Italia in soli 100 esemplari e si distingue per caratteristiche esterne inedite: contorno della calandra nero lucido, cerchi in lega da 19” Augusta con vernice Grey Dustbicolore e ...

Conte va da Mattarella per rassicurare sull'Ue : Mentre il ministro Giovanni Tria andava all'Eurogruppo a illustrare almeno in parte la nota di aggiornamento del Def che fissa il deficit dell'Italia al 2,4% del pil, Giuseppe Conte saliva al Quirinale per rassicurare Sergio Mattarella sulla prossima manovra economia del governo.Un "incontro proficuo", secondo il premier, quello avvenuto poco dopo le 12 di oggi. Nel colloquio Conte ha ribadito che l'impostazione del Def non è in discussione, ...

Manovra - il premier Conte : "Svolta per il rilanciodel Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Tria da Conte a palazzo Chigi prima di partire per l' Ecofin : Roma, 1 ott., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questa mattina è stato a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In giornata il titolare di via XX settembre partirà per Bruxelles per ...

Conte : 'Manovra per la crescita e anti povertà'. Per Tria test all'Eurogruppo : Per il premier sono state gettate le basi per una manovra seria e coraggiosa che va incontro alle fasce più deboli. Nelle prossime ore la trattiva più delicata è affidata al ministro dell'Economia che a Lussemburgo dovrà illustrare i numeri del Def - "Abbiamo gettato le basi per una manovra seria e coraggiosa, che guarda alla crescita nella stabilità dei conti pubblici". Nel giorno ...

Boccia : appello a Conte perché il governo rispetti attori sociali : "Faccio un appello all'avvocato del popolo, il premier: questo governo deve chiarire se vuole rispettare gli attori sociali". Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dopo l'attacco ...

Cast e personaggi di Manifest : la serie con Josh Dallas al via su Mediaset e Sky in Contemporanea Usa dall’1 ottobre : Cast e personaggi di Manifest terranno compagnia al pubblico italiano da oggi, 1 ottobre, in contemporanea Usa per evitare pericolo spoiler e rivelazioni importanti su una trama che sembra aver conquistato gli americani. Per alcuni è la nuova Lost, altri la trovano migliore di Westworld, ma dove starà la verità? Sicuramente quella con Josh Dallas è una delle serie più attese del momento e dopo aver segnato un vero e proprio boom di spettatori ...

#Dowhatyoucant - il Contest letterario per i giovani under 30 : Presenti all'evento oltre i membri della giuria, anche personalità del mondo dell'editoria e dell'informazione, stakeholder e partner dell'iniziativa. "Il contest è nato per realizzare il sogno di ...

Ringhio spuntato per scacciare il fantasma di Conte : C'è un fantasma che aleggia su Milanello. Ha il nome e le fattezze di Antonio Conte, principale candidato a sedere sulla panchina del Milan in caso di allontanamento di Gattuso. Non tanto per demeriti ...