Peugeot 508 SW First Edition - la serie limitata per chi non si acContenta [FOTO] : La Casa del Leone diffonde i primi dettagli della serie speciale a tiratura limitata “First Edition”, disponibile in sole 100 unità Basata sull’allestimento top di gamma GT, la serie speciale a tiratura limitata Peugeot 508 SW First Edition è disponibile in Italia in soli 100 esemplari e si distingue per caratteristiche esterne inedite: contorno della calandra nero lucido, cerchi in lega da 19” Augusta con vernice Grey Dustbicolore e ...