Conte | «L' euro moneta irrinunciabile per l' Italia»

Conte : per Italia euro è irrinunciabile : 13.15 Stiamo ultimando"una Manovra seria,volta a sostenere la crescita nel segno dello sviluppo sostenibile e dell'equità sociale",scrive il premier Conte su Fb,spiegando che contiene"un ampliamento di investimenti per 15 mld nei prossimi 3 anni". E aggiunge che tutto "il governo è compatto" e sta lavorando. Sull'Ue:"L'Italia è un Paese fondatore del'Ue e dell'euro e voglio ribadirlo: l'euro è la nostra moneta e è per noi irrinunciabile",ogni ...

Conte : "L'euro è irrinunciabile - vogliamo solo dialogo" : Giuseppe Conte tenta di calmare il panico sui mercati ribadendo che l'Italia non ha alcuna intenzione di lasciare l'euro . "L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria e ...

SPREAD OLTRE 300 PUNTI - BORGHI “MEGLIO MONETA PROPRIA”/ Conte frena - “l’Euro è la nostra valuta” : Claudio BORGHI (Lega), "Italia meglio con MONETA propria": l'Euro affonda, lo SPREAD vola OLTRE 300 PUNTI base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Conte : 'L'euro è la nostra moneta'. Ma lo spread ha superato quota 300 : Roma, 2 ott., askanews, - 'L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo: l'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Qualsiasi altra ...

Uscire dall'euro? Dopo le parole di Claudio Borghi è costretto ad intervenire anche Conte : Il responsabile economico della Lega Claudio Borghi nega che il governo voglia andare allo scontro con l'Unione Europea, ma...

MANOVRA - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria rassicura l'Europa sulla Manovra : 'Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all'Ecofin - Il ministro Tria, dopo la sua partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, anticiperà il suo rientro in Italia e dunque non ...

