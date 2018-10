Conte | L’euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile

L’Austria : «L’Italia rispetti le regole» Fuori dall’euro? Conte smentisce Borghi : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Conte prova a calmare i mercati : "L’euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile" : Stamani lo spread ha sfondato quota 300, tutto mentre è in corso l'Ecofin, che però il nostro ministro dell'Economia Giovanni Tria ha abbandonato in anticipo. Il Premier Giuseppe Conte ha sentito la necessità di una dichiarazione pubblica, affidata come spesso avviene a Facebook, in cui prova a calmare gli animi sottolineando che non è intenzione dell'Italia uscire dall'euro:"L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione Europea e dell’Unione ...

L’Europa potrebbe imporre agli streaming quote di Contenuti locali : Entro la fine dell’anno piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video potrebbero essere costrette per legge a dedicare almeno il 30% del loro catalogo a contenuti prodotti in Europa: è la prospettiva annunciata, durante la sua visita alla Mostra del cinema di Venezia, da Roberto Viola. Il direttore di Dg Connect, ovvero la sezione della Commissione europea che si occupa di sicurezza web e innovazione digitale, ha detto che è ...

L’Europa non è Contenta delle cittadinanze in vendita : E proverà a spingere gli stati come Malta affinché limitino le attuali concessioni del passaporto ai ricchi stranieri, spesso russi, che investono nel paese The post L’Europa non è contenta delle cittadinanze in vendita appeared first on Il Post.

Diciotti - nella notte sbarcano tutti i 137 migranti. Conte : “Sconfitta per l’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...

Dall’Europa nessuna decisione sui migranti. Conte : “Ipocrisia - ne trarremo conseguenze” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». S’indaga per sequestro di persona. Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». Fico : «Le 177 persone a bordo devono sbarcare». Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

Atalanta - Gomez Contento : “siamo partiti bene grazie all’Europa” : “Ci mancava questo stadio, visto che in Europa dobbiamo giocare a Reggio Emilia. Ora siamo molto contenti, la stagione è cominciata nel migliore dei modi”. Così ‘Papu’ Gomez, subito dopo la fine di Atalanta-Frosinone, in cui l’argentino ha segnato una doppietta. “Negli ultimi anni all’inizio avevamo fatto fatica – dice – ma ora avendo fatto i preliminari in Coppa siamo già rodati. Sono ...

Conte : “L’Euro e la presenza dell’Italia nella Nato non sono in discussione” : Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che i rapporti tra il ministro Tria e il governo sono buoni: "Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel tentativo di ottenere dall'Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le cose".Continua a leggere