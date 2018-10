Concorso Sna 148 allievi | bando in scadenza | come candidarsi

leggioggi

(Di martedì 2 ottobre 2018) C’è tempo fino al 4 ottobre peralSna 148al corso-selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che intende preparare 123 figure di dirigenti da inserire nelle amministrazioni pubbliche. Vediamo in dettaglio i requisiti di ammissione,presentare la domanda esi svolgerà la selezione concorsuale. Scarica qui ildiSna 148: requisiti di ammissione Per partecipare alSna, i candidati devono essere in possesso di precisi requisiti che riguardano il titolo di studio. Possono essere ammessi al: Chi è in possesso di una laurea specialistica, o magistrale, o del diploma di laurea (conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999), nonché di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di ...