Conclusa gara | frequenze 5G per Telecom Italia | Iliad | Vodafone | Wind Tre | Fastweb

(Di martedì 2 ottobre 2018) Oggi, alle ore 17.30, si è chiusa la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delleper il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure dihanno portato ad una competizione vivace,si in 14 giornate di miglioramenti competitivi e con 171 tornate. L’introito raggiunto ha superato del 164% il valore delle offerte iniziali e del 130,5% la base d’asta.L’ammontare totale delle offerte per le bande messe ...