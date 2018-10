Con una nostra moneta risolveremmo molti problemi Così Borghi affonda l' euro

"L’Italia Con una propria moneta risolverebbe gran parte dei propri problemi" : Uscire dall'euro? Il responsabile economico della Lega Claudio Borghi nega che il governo voglia andare allo scontro con...

BMW - La settima Serie 3 - più grande e Con una nuova linea : una delle regine del Salone di Parigi, la BMW Serie 3. Ed è tra i modelli più attesi dagli automobilisti amanti della bella guida, a quasi sette anni dal lancio della generazione attuale. E in questa settima puntata del modello bavarese, la berlina media si presenta aggiornata nello stile, rinnovata nella taglia e nelle proporzioni. Oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo, ai servizi e al comportamento stradale. ...

Corsico - una targa sul bene Confiscato alla mafia : il fratello di Paolo Borsellino dice no : Il motivo: "Ci vuole ben altro per acquistarsi credibilità nel contrasto alla criminalità organizzata, questa amministrazione si è distinta invece per vicende come il patrocinio alla Sagra dello stocco"

“Muto cogl***!”. Asia Argento - una furia Contro il giornalista. Volano parole grosse : La presenza di Asia Argento a Non è l’Arena non è di certo passata inosservata. Non solo ha regalato ottimi ascolti a Massimo Giletti ma ha suscitato anche la reazione di Salvo Sottile. Nel corso dell’intervista infatti il giudice di X Factor aveva ripercorso su La7 proprio il rapporto sessuale avuto con Jimmy Bennett, avvenuto nel 2013 quando l’attore americano aveva solo diciassette anni: “Abbracciandoci, ha iniziato a baciarmi e toccarmi, non ...

Dr4 - Una settimana Con la Sport 1.6 Bi-Fuel Gpl - DAY 2 : Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, saliamo sulla Dr4, crossover compatta frutto della partnership industriale con il gruppo cinese Jac e distribuita nel nostro Paese dalla DR Motor. Arrivata nel 2017, è lunga 4 metri e 35, larga 1,77, alta 1,64 e con un passo di 2 metri e 56. L'esemplare in nostro possesso, in allestimento Sport (l'altro disponibile è il Cross), è spinto da un 1.6 Bi-Fuel Gpl da 115 CV. ...

Una madre racConta cosa vuol dire crescere un figlio in carcere : Roberta ha 25 anni e due figli avuti da padri diversi: uno in Brasile che ha sette anni e una bimba di due che vive con lei in una comunità milanese per madri detenute dopo un periodo passato in carcere. Della piccola dice: "Ha già vissuto tantissima vita", un'espressione potente che racchiude il senso della sua maternità da donna dentro mura insuperabili. Ora si definisce "serena", con tutti i ...

Mayans MC rinnovata per una seConda stagione : lo spin off di Sons of Anarchy Conquista tutti : Grandi novità in arrivo dagli Usa dove Mayans MC è stata rinnovata per una seconda stagione dopo gli ottimi ascolti delle prime settimane. Lo spin of di Sons of Anarchy ha preso il via come osservato speciale da parte di chi ha visto e sognato con la serie madre ma, a quanto pare, alla fine anche i più restii si sono arresi lasciandosi conquistare dalle storie dei Mayans Motorcycle Club e lo stesso Sutter è convinto che il cambiamento ci sia ...

Juncker : «Rigidi Con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Gf Vip - Ivan si scusa per la frase contro le donne : Ilary Blasi lo gela Con una frase : "Rifiutare una donna è peggio che violentarla", aveva affermato durante una conversazione in Casa il cantante a cui la...

Eleonora e la Marchesa una Contro l’altra al GF Vip : si accendono gli animi : Eleonora Giorgi e la Marchesa D’Aragona accendono subito gli animi con uno scontro al Grande Fratello Vip Duro e inaspettato scontro tra Eleonora Giorgi e la Marchesa al Grande Fratello Vip. Nelle Casa più spiata d’Italia c’è già molta tensione tra i due gruppi che si creati. Scendendo nel dettaglio, i filmati ci hanno dimostrato […] L'articolo Eleonora e la Marchesa una contro l’altra al GF Vip: si accendono gli ...

Una Gran Confusione sui Medicane : Nei giorni scorsi si è parlato tanto sui giornali e siti web del Medicane che interessava lo Ionio. Molte di queste notizie erano scritte in maniera errata, tant’è che si è creata una Gran Confusione. Partiamo innanzitutto dalla Definizione: TLC = > Tropical Like Cyclone Medicane => Mediterranean Hurricanes Questi due termini indicano lo stesso fenomeno, sono sinonimi. Il Medicane infatti rientra nella categoria dei TLC, ...

Lorenzo Crespi Contro Barbara d'Urso/ Poi fa retromarcia : “Più di un'amica - è una sorella maggiore” : Barbara d'Urso è sempre corsa in soccorso di Lorenzo Crespi che oggi la attacca dopo quello che è successo ieri con Karina Cascella durante la puntata di Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:06:00 GMT)