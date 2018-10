Con ' Quota 100' gli ospedali rischiano il collasso L' allarme dei medici

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Invito al Confronto per Boeri - Molinari e D'Uva (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Invito al confronto per Boeri, Molinari e D'Uva. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 ottobre(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:24:00 GMT)

L’Austria : «L’Italia rispetti le regole» Conte a Borghi : «L’euro è irrinunciabile» Lo spread supera quota 300 e poi cala : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Conte : 'L'euro è la nostra moneta'. Ma lo spread ha superato quota 300 : Roma, 2 ott., askanews, - 'L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo: l'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Qualsiasi altra ...

Pensioni : scompaiono le penalità dalla quota 100 ma salgono le soglie dei Contributi : Adesso c’è solo da attendere il varo di quota 100 che presumibilmente avverrà nella legge di Bilancio. Dal prossimo gennaio, dopo naturalmente tutti i passaggi burocratici del provvedimento, a partire dai decreti di attuazione, la quota 100 potrebbe diventare la novità più importante degli ultimi anni a livello previdenziale. Dopo la nota di aggiornamento del Def, la misura appare molto probabile, anche se adesso si tratta di trovare la ...

Contributi figurativi Con Quota 100 : I Contributi figurativi, nell’ottica della riforma delle pensioni annunciata dal Governo con l’introduzione della quota 100 nel DEF, mantengono ancora tutta la loro efficacia. Ricordiamo che sono dei Contributi fittizi che non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore per dei periodi in cui è avvenuta una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, che hanno appunto lo scopo di tutela in quel periodo in cui il ...

Quota 100 : per averla - bisognerà maturare 38 anni di Contributi : L’introduzione della Quota 100 è oramai realtà. Ad aprire la strada è la nota di aggiornamento del Def, approvata pochi giorni fa. Ricordiamo che la Quota 100 è uno strumento che prevede la possibilità di andare in pensione a 62 anni di età, a partire dal 2019. Importante requisito sarà però quello di aver maturato almeno 38 anni di contributi. Oltre a questo, non si parla di eventuali penalizzazioni per coloro che escono prima dal lavoro. ...

Uscita pensioni quota 100 : minimo 38 anni Contributi - soglia aumenta a 101 - 102 - 103 e 104 : Potrebbe diventare una quota 100 mobile, la pensione anticipata ottenuta dalla somma dell'eta' di Uscita raggiunta e dei contributi maturati. Secondo le indiscrezioni relative a quanto firmato l'altra sera nella nota di aggiornamento del Documento economico e finanziario, infatti, introdurre dei paletti all'interno delle pensioni a quota 100, fortemente volute da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio, porterebbe a rendere flessibile il sistema delle ...

Flat Tax - aliquota al 15% ma Con 'paletti' per i finti autonomi : Con pochi soldi a disposizione, la politica fiscale ha dovuto rallentare sul fronte Irpef e concentrarsi su una categoria che sta molto a cuore alla Lega. L'operazione punta, appunto, ad ampliare la ...

Pensioni scuola - turn over docenti storico Con Quota 100 : ‘Riapriamo le GaE’ : Primo step del Governo per superare la Legge Fornero sul tema Pensioni: la nuova misura Quota 100 che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019 dovrebbe permettere ad almeno 300-400mila persone di poter accedere alla pensione. Una Quota 100 con un doppio vincolo, quello legato ai 62 anni minimi di età anagrafica e ai 38 di contributi: l’esecutivo Conte sta ancora lavorando sui dettagli del nuovo strumento di anticipo Pensionistico per ...

Pensioni - uscita a quota 100 ma per i Contributi minimo di 38 anni : L'obiettivo di cancellare l'odiata legge Fornero, motore della manovra Salva-Italia messa a punto dal governo Monti nel 2011, è sempre più vicino. La Lega, che sul punto aveva battuto con insistenza ...