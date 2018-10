Come archiviare i documenti

dilei

: RT @Furioso_Furio: #DavidRossi manager #MPS e il suo orologio si sono sfracellati sul duro selciato di #Siena in momenti diversi. Le indagi… - Ss51202463 : RT @Furioso_Furio: #DavidRossi manager #MPS e il suo orologio si sono sfracellati sul duro selciato di #Siena in momenti diversi. Le indagi… - jkasi_ : RT @Furioso_Furio: #DavidRossi manager #MPS e il suo orologio si sono sfracellati sul duro selciato di #Siena in momenti diversi. Le indagi… - tsolignani : Come archiviare correttamente i messaggi #email di posta elettronica certificata o normale #pec #tutorial -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Tenere in ordine idi casa è indispensabile: l’organizzazione ti permette di trovare facilmente ogni certificato, atto o pratica al momento del bisogno. Madestreggiarsi fra bollette, multe, assicurazioni evari? Ecco una guida per aiutarti in questa impresa!: perché è importante Uno dei problemi più ricorrenti in cui sarai incappata qualche volta, è l’arrivo di una multa per una fattura o rata non pagata. Cosa fare se sei sicura di aver ottemperato ai tuoi obblighi, ma non riesci a trovare nessuna ricevuta che lo dimostri? Un bel problema vero? Purtroppo, se non sei in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento, potresti trovarti di fronte alla possibilità di pagare nuovamente quanto richiesto, con una grave perdita di denaro. Questo accade molto spesso con i bolli auto. Da oggi, grazie ad una semplice organizzazione, ...