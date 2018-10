Colpito da infarto solo in casa | uomo salvato dalla polizia municipale

Morto l'attore Burt Reynolds Colpito da un infarto. Aveva 82 anni - : Star della Hollywood anni '70 e '80, si è spento in Florida. Aveva raggiunto il successo con film come "Un tranquillo weekend di paura", "Quella sporca ultima meta", "Il bandito e la madama". Nel 1997 ...

È morto il canoista Colpito da infarto : Il malore sull'Isola Boschina. L'uomo, 67 anni, bresciano, stava per affrontare una nuova tappa della discesa a remi da Mantova a Ferrara

Toscana : escursionista Colpito da infarto sulle Apuane : Intervento del Soccorso Alpino a Farnocchia, in Alta Versilia, per soccorrere un uomo colto da un infarto. La squadra a terra ha raggiunto il 77enne che si trovava assieme ad altri escursionisti. Valutate le condizioni, l’uomo è stato imbarellato e recuperato dall’elicottero Pegaso 3 che lo ha trasportato in ospedale. L'articolo Toscana: escursionista colpito da infarto sulle Apuane sembra essere il primo su Meteo Web.