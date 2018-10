Colpita da una pallina da golf in faccia durante il torneo perde la vista | «Mi è esploso

Spettatrice di un torneo di golf Colpita da una pallina : “Le è esploso il bulbo oculare” : Una Spettatrice della Ryder Cup di golf è stata colpita all'occhio da una pallina e rimarrà cieca.Continua a leggere

Terremoto e tsunami in Indonesia : 4° giorno senza cibo e acqua - tanta rabbia e disperazione per la popolazione Colpita : La popolazione nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita dal Terremoto e dallo tsunami venerdì scorso, sta affrontando il 4° giorno senza cibo e acqua potabile: dilagano rabbia e disperazione, mentre il bilancio ufficiale delle vittime del disastro è salito a quota 1.234, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia nazionale per le calamità Sutopo Purwo Nugroho. E si prevede che aumenterà ancora nei prossimi giorni. Sono ...

Ryder Cup 2018 : errore di Brooks Koepka - spettatrice Colpita al volto da una pallina FOTO : Prima giornata di Ryder Cup da dimenticare non tanto per uno dei golfisti impegnati sul green parigino, ma piuttosto per una giovane tifosa: al par 4 della sesta buca errore dello statunitense Brooks ...

Tumore al seno : Colpita una donna su 8 - 50mila nuove diagnosi ogni anno : Secondo l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, il Tumore al seno colpisce in Italia una donna su 8 nell’arco della vita, con circa 50mila nuove diagnosi ogni anno, ma “la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%,” . L’Airc oggi a Milano ha lanciato la 4ª edizione della Breast Cancer Campaign ideata da The Estée Lauder Companies. “Quest’anno la campagna trasmette un ...

Marina Abramovic Colpita con una tela - paura a Firenze : fermato un sedicente artista : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta...

Marina Abramovic Colpita con una tela - paura a Firenze : fermato un sedicente artista : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta bene, ...

Marina Abramovic Colpita con una tela da un sedicente artista : non è ferita : Un quadro di carta tirato in testa e che si rompe. Materiale innocuo, ma il gesto fa clamore perché poteva andare peggio. Tanta paura, dunque, per Marina Abramovic a Firenze, che comunque sta bene, ...

Firenze - Marina Abramovic Colpita con una tela : fermato un uomo : L'aggressore è lo stesso che l'11 gennaio 2018 imbrattò una statua di Urs Fischer in piazza della Signoria a Firenze: quella volta ai vigili urbani disse di essere lui il vero Fischer. "Tra la folla - ...

Salute : Alzheimer - ogni 3 secondi nel mondo una persona Colpita da demenza : ogni 3 secondi nel mondo una persona sviluppa una forma di demenza. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 casi. E’ quanto emerge dal Rapporto mondiale Alzheimer 2018 ‘Lo stato dell’arte della ricerca sulla demenza’, diffuso in occasione della XXV Giornata Mondiale Alzheimer da Adi (Alzheimer’s Disease International) e ...

Roma - una donna è morta Colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso - Ultime Notizie Flash : Roma, una donna è morta colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso . Le Ultime Notizie dalla capitale

Roma - muore donna Colpita da una pallonata : portava a passeggio il cane : Morta dopo essere stata colpita da una pallonata. Tragedia, annunciata, in Largo Agosta, tra via Tor de' Schiavi e via Prenestina a Roma: una donna di 82 anni è morta davanti a decine di...

Tragedia a Largo Agosta : anziana Colpita da una pallonata cade e muore in piazza : Hanno tentato di rianimarla disperatamente per diversi minuti. Per lei purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Tragedia a Largo Agosta nel tardo pomeriggio di oggi 12 settembre. Alle 18.15 un'...

Bomba contro una pizzeria già Colpita nel Vesuviano : Devasto da una Bomba l'ingresso della pizzeria Fratelli Grassia in pieno centro a San Giuseppe Vesuviano. Il boato, poco dopo le quattro di questa mattina, ha mandato nel panico tutti gli abitanti ...

Anche a Milano una "banda dell'uovo"? Colpita una giapponese : Dopo Torino, la "banda dell'uovo" è arrivata Anche a Milano. Giovedì sera, una donna di nazionalità giapponese e residente nel capoluogo lombardo è stata Colpita da un uovo lanciato da una macchina in corsa. La vittima, 46 anni, ha denunciato il fatto ai Carabinieri della stazione Milano-Gorla. Ancora ignota l'identità del responsabile dell'aggressore, denunciato per percosse.Forse non sarebbe opportuno parlare di "banda dell'uovo" a proposito ...