Club Basket Frascati serie C Gold m ok col brivido | capitan Monetti | «Era importante

Prgomet (Club Basket Frascati) : «Il sogno di andare in serie A lo vedo vicino» : Roma – Il primo match ufficiale della serie B femminile del Club Basket Frascati è stato certamente positivo. La sfida sul campo del Msc Basketball Academy di Guidonia, compagine di serie C, ha visto le ragazze di coach Marco Frisciotti imporsi con un netto 70-30 nel match valido come prima giornata del triangolare di Coppa Lazio. «Di fatto è stata la nostra seconda partita nel pre-campionato dopo un intenso mese di allenamento – dice il ...