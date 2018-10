Clima | lo scioglimento dei ghiacciai nell’Artico apre il passaggio nord-est alle navi

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Per una volta il riscaldamento globale, responsabile dellodei, è una buona notizia. Nell’Artico consente l’apertura del famoso-Est, via marittima lungo le coste settentrionali della Siberia, per un periodo di almeno quattro mesi l’anno – tra luglio ed ottobre – nuova rotta destinata a rivoluzionare il trasporto mondiale delle merci. Così, nel giro di pochi giorni, quel tratto di Artico, solitamente percorribile poche settimane l’anno e da imbarcazioni di piccole dimensioni, è stato attraversato dal supercargo ‘Venta’, del colosso danese Maersk Line, e da ‘Rhone’, Bastimento di sostegno e assistenza d’altura (Bsah) della Marina militare francese. Il supercargo della Maersk, 200 metri di larghezza, 36 mila contenitori a bordo, è stato la prima imbarcazione di grandi dimensioni a ...