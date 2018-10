Clima | Ispra | “Al via il progetto di trasparenza sugli impegni di Parigi in 6 Paesi”

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Al via ilche supporta i Paesi emergenti e in via di sviluppo che hanno bisogno di formazione per migliorare lanegliassunti derivanti dall’Accordo diin materia di mitigazione e adattamento ai cambiamentitici. Lo rende notospiegando che si parte con Etiopia, Botswana, Iran, Maldive, Tunisia e Bahamas, Paesi con i quali attualmente il Mattm collabora promuovendo iniziative di cooperazione nell’ambito della lotta ai cambiamentitici. Ilnasce dalla firma del contratto, avvenuta lo scorso 18 settembre a Roma, tra, Unep-Dtu (United Nations Environmental Programme – Danish Technical University Partnership), enti attuatori e Unops (United Nations Office for Projects and Services), gestore del fondo fiduciario per Icat – Initiative onte Action Transparency, ...