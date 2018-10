Ciclismo | Giro dell’Emilia 2018 | programma | orari e tv

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripartirà più forte di prima. Giro d’Italia 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mirino : Per carattere non lo ammetterà mai. Ma Vincenzo Nibali sta soffrendo come un’anima in pena. Doveva essere il suo anno, il suo Mondiale. Ha vinto tutto il 33enne messinese: Giro d’Italia (2 volte), Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a Classiche Monumento come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia (2). Una carriera già leggendaria, unico corridore nel Nuovo Millennio capace di trionfare sia nelle grandi corse a tappe sia nelle corse ...

Ciclismo - Gianni Moscon l’unico giovane talento azzurro. Prossimo obiettivo : il Giro di Lombardia : Un lampo di luce azzurra è arrivato nella prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck. Se Alejandro Valverde si è andato a prendere con pieno merito il titolo che tanto gli mancava nel palmares, l’Italia non ha potuto gioire e deve allungare l’astinenza dall’iride, con il trionfo di Alessandro Ballan in quel di Varese che è lontano ormai 10 anni. C’è stata però una performance da sottolineare e che fa ...

Ciclismo - nuovo contratto per Peter Sagan : obiettivo Giro d’Italia : Mentre il mondo del Ciclismo è concentrato sui Mondiali di Innsbruck che domani vivranno la giornata più attesa con la gara in linea dei professionisti, Peter Sagan [VIDEO]e la Bora Hansgrohe hanno annunciato la firma del nuovo contratto valido fino al 2021. Il fuoriclasse slovacco continuera' per altri tre anni nella sua attuale squadra insieme a molti dei suoi scudieri che hanno firmato insieme a lui. Se l’accordo era nell’aria gia' da tempo, ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Nibali si perde tra le retrovie - lo Squalo dello Stretto spiega : 'blackout all'ultimo giro' : Dopo tre Mondiali consecutivi all'attivo, Peter Sagan è perciò stato coStretto a cedere la corona di 'campione del mondo' al caparbio Valverde, che a seguito i durissimi 253 chilometri di sali e ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali si perde tra le retrovie - lo Squalo dello Stretto spiega : “blackout all’ultimo giro” : Vincenzo Nibali commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, l’azzurro deluso dal risultato ottenuto Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre Mondiali ...

Ciclismo – Sagan prolunga il contratto con il Team Bora e punta al Giro d’Italia : “voglio la maglia ciclamino” : Peter Sagan, prima di disputare la prova in linea elite ai Mondiali di Ciclismo 2018, prolunga il contratto con il Team Bora e pensa al Giro d’Italia 2019 Il Team Bora-hansgrohe ed il ciclista Peter Sagan si legano fino al 2021. La firma del ciclista slovacco ha sancito ieri il prolungamento del contratto tra il corridore campione del mondo in carica e la sua squadra. Il 28enne originario di Zilina, che domani sarà impegnato nella ...

Ciclismo - Peter Sagan rinnova con la Bora-hansgrohe fino al 2021 e annuncia di voler correre il Giro d’Italia : Peter Sagan rinnova con la Bora-hansgrohe: alla vigilia della gara iridata dei professionisti, lo slovacco ha prolungato il contratto che lo lega alla sua attuale squadra, che ora scadrà al termine del 2021. Assieme al rinnovo però giungono sempre più insistenti le voci di una sua possibile partecipazione al Giro d’Italia 2019. Lo slovacco attraverso un tweet ha ringraziato la squadra per il supporto e la fiducia, dicendosi orgoglioso di ...

Ciclismo - presentata la partenza del Giro d’Italia 2019 : via da Bologna : A Bologna si è scoperta ufficialmente la partenza del Giro d’Italia 2019. La corsa rosa scattera' con una cronometro individuale che si preannuncia particolarmente suggestiva sulle rampe del Colle di San Luca, tradizionale epilogo del Giro dell’Emilia. Il Giro continuera' poi scendendo verso sud, ma nel weekend successivo tornera' in Emilia Romagna con altre due tappe e una ripartenza per un’ulteriore frazione da Carpi. Giro, via con la ...

Ciclismo : il Giro d'Italia 2019 parte da Bologna : E' la seconda volta che accade nella storia della corsa rosa. Al via sabato 11 maggio con una crono individuale

Ciclismo : Aru e Yates al Giro Emilia : ANSA, - BOLOGNA, 20 SET - Azzurri come Fabio Aru, Domenico Pozzovivo, Dario Cataldo, ma anche il vincitore della Vuelta Simon Yates, il gemello Adam, i colombiani Carlos Alberto Betancur e Rigoberto ...

Ciclismo - Moscon da Mondiale. Il Giro della Toscana è suo : Con mezza fascia al braccio. Gianni Moscon , Team Sky, vince la 90° edizione del Giro della Toscana battendo allo sprint di Pontedera il francese Romain Bardet , AG2R, e Domenico Pozzovivo , Bahrain ...

Ciclismo - Moscon in forma Mondiale. Il Giro della Toscana è suo : Lo spagnolo proverà a rifarsi domani, giovedì 20 settembre, nella 66° Coppa Sabatini che trasmetteremo in diretta, dalle 14:45, su Repubblica Tv Sport . Tags Argomenti: Ciclismo Giro della Toscana ...

Ciclismo - Bardet - Landa e Moscon lottano per Giro della Toscana e Coppa Sabatini : Per questo motivo le gare a ridosso della corsa austriaca acquistano un valore ancora maggiore, richiamando grandi nomi, tutti sotto contratto con squadre del World Tour, le migliori al mondo. Ben ...

Ciclismo - Giro di Toscana 2018 : altro test per gli scalatori in vista della rassegna iridata. Gianni Moscon pronto a dare spettacolo : Tra le tante corse in programma ad una settimana dai Mondiali di Ciclismo su strada ad Innsbruck non poteva mancare il Giro di Toscana 2018, giunto quest’anno alla novantesima edizione. Cambia il “format” della gara ciclistica per questa stagione, passando da corsa a tappe ad una classica che si disputerà dunque in un solo giorno, mercoledì 19 settembre. Il percorso, con partenza e arrivo nella località di Pontedera per un ...