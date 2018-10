Ciclismo | Fabio Aru correrà il Tour of Guangxi La stagione del sardo si chiuderà in Cina

Ciclismo - Fabio Cini vince il Trofeo Scavi di Roselle : Grosseto, 29 settembre 2018 - Con un forcing nel finale di gara, Fabio Cini si aggiudica il primo Trofeo "Scavi di Roselle", gara di Ciclismo amatoriale organizzata dal Marathon Bike e Avis Grosseto , ...

Mondiali di Ciclismo : ecco i nomi degli otto azzurri del ct Cassani per la prova su strada - non c'è Fabio Aru : Il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani, alla vigilia del raduno a Torbole, ufficializza gli otto per i Mondali di Innsbruck, prova in linea di domenica 30 settembre.

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Nibali capitano - Moscon asso nella manica - assente Fabio Aru : Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. La nostra Nazionale avrà però un importante asso ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Fabio Aru rinuncia : 'Non sono in condizione'. Gli 8 di Cassani per la prova in linea : A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani , ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i campionati del mondo di ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Fabio Aru rinuncia : 'Non sono in condizione' : A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani , ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i campionati del mondo di ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru rinuncia alla convocazione : “Non sono in condizione - l’Italia punti su chi sta meglio” : Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è chiamato fuori da solo, ritenendo di non avere la condizione fisica ideale per poter onorare al meglio la maglia azzurra e per poter essere seriamente utile alla squadra. Il sardo ha faticato alla recente Vuelta di Spagna e anche al Memorial Pantani di ieri non era riuscito a trovare il miglior colpo ...

Ciclismo - Mondiali di Innsbruck : Fabio Aru annuncia il forfait! : Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck, l’annuncio del ciclista azzurro è arrivato nel pomeriggio “Nelle ultime settimane e nelle recenti gare ho cercato di fare del mio meglio per dare segnali significativi, in vista del Mondiale. Purtroppo, la mia condizione non è quella che vorrei e, con ogni probabilità, non mi consentirebbe di onorare al meglio la convocazione in Azzurro. A malincuore, dopo essermi ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Fabio Aru crede nella sua Italia : 'gli scenari cambiano improvvisamente - saremo all'altezza' : Il corridore sardo ha parlato in vista dei Mondiali di Innsbruck, sottolineando come la Nazionale Italiana sarà all'altezza I Mondiali di Innsbruck si avvicinano, la Nazionale Italiana si prepara con ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Fabio Aru crede nella sua Italia : “gli scenari cambiano improvvisamente - saremo all’altezza” : Il corridore sardo ha parlato in vista dei Mondiali di Innsbruck, sottolineando come la Nazionale Italiana sarà all’altezza I Mondiali di Innsbruck si avvicinano, la Nazionale Italiana si prepara con voglia e determinazione ad un evento che non si può fallire. Le ferite della Vuelta stanno scomparendo, Fabio Aru sta tornando piano piano in condizione per provare a stupire tutti sul difficilissimo percorso austriaco. Foto Marco ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : il ruolo di Fabio Aru. Possibile fuga da lontano o ‘lavoro sporco’ : il sardo saprà rendersi utile : Sono praticamente scelti gli uomini del Mondiale di Innsbruck, per quanto riguarda la prova in linea di domenica 30 settembre, per la nazionale italiana guidata da Davide Cassani. Sette su otto corridori sono sulla carta ufficializzati, resta un ultimo ballottaggio. Al via da titolare ci sarà quasi certamente anche Fabio Aru: nonostante i tantissimi problemi di questo 2018 l’ex campione d’Italia vestirà la maglia azzurra per dare ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Sono uscito dal Giro completamente demolito’ : Ormai all’inizio della terza ed ultima settimana di Vuelta Espana si può gia' tracciare un bilancio sulla corsa di Fabio Aru. [VIDEO] Per il capitano della UAE Emirates si trattava di uno snodo cruciale, non solo per la stagione, ma per l’intera carriera. Dopo un paio di stagioni altalenanti e il flop del Giro d’Italia, la Vuelta doveva essere il momento della rinascita, ed invece Aru è rimasto bloccato ad un livello di prestazioni del tutto ...

Ciclismo : niente Mondiali per Fabio Aru? “Con questa condizione non sono sicuro di andare ad Innsbruck” : Una condizione che latita ad arrivare. “Spero di crescere giorno dopo giorno” ha dichiarato ieri dopo l’arrivo a La Camperona, dove ha perso ancora contatto dai big, scendendo ancor di più in classifica generale (è diciassettesimo dopo tredici tappe). Fabio Aru non sta assolutamente convincendo alla Vuelta a España 2018: ci si aspettava il salto di qualità dopo un Giro d’Italia da dimenticare, invece fino ad oggi il sardo ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...