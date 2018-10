Ciclismo – Campionato Italiano a cronometro | la Nippo Vini Fantini schiera tre atleti

sportfair

: Valverde, a 38 anni compiuti, non è il campionato del mondo più “vecchio” della storia del ciclismo. Meglio di lui… - ClaudioCobiani : Valverde, a 38 anni compiuti, non è il campionato del mondo più “vecchio” della storia del ciclismo. Meglio di lui… - vittoriosvapo : @davcarretta Ieri si correva anche il campionato del mondo di ciclismo, lo sport piu popolare che ci sia. C' erano… - alessio_morra : Fantastica la storia di #Valverde, che a 38 anni vince per la prima volta il Campionato del Mondo di #ciclismo, dop… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Questo giovedì 4 ottobre si disputerà ilcon partenza e arrivo da Cavour, tre glia prendere il via in magliaEuropa O: Alan Marangoni, Marco Tizza e Damiano Cima Giovedì 4 ottobre sarà finalmente tempo di campionati italiani a. Dopo tanta attesa si assegnerà a Cavour, in provincia di Torino, il tricolore dei crono-man. A fare da scenario per la lotta al tricolore sarà un percorso di 21km da percorrere due volte per complessivi 42km di gara su di un percorso studiato per veri specialisti. La “formazione” #OrangeBlue si comporrà di tre. Non poteva ovviamente mancare Alan Marangoni, insieme a Marco Tizza e Damiano Cima, entrambi in un ottimo periodo di forma come recentemente dimostrato al Trofeo Matteotti e al Tour of China. Dopo poco più di una settimana di “sosta” l’appuntamento riaprirà un intenso e ...