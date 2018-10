Chiara Ferragni prepara le valigie | ecco il suo super guardaroba E per le scarpe

Chiara Ferragni prepara le valigie : ecco il suo super gurdaroba. E per le scarpe.. : Chiara Ferragni pronta per la partenza prepara le valigie e mostra il suo super guardaroba. Chiara Ferragni, neo moglie di Fezez, fa spola fra Parigi, Milano e l?America, destinazione...

Epcc a Teatro – Chiara Ferragni sincera : “tra gli hater le peggiori sono le mamme” : Chiara Ferragni questa sera sarà ospite a Epcc a Teatro: di fronte ad Alessandro Cattelan l’imprenditrice digitale parlerà di ‘mamme’ Chiara Ferragni a Epcc parla di mamme. L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia sarà protagonista nel programma di Alessandro Cattelan questa sera e nel talk show di Sky Uno racconterà di Leone, Fedez e del suo matrimonio da favola a Noto. L’influencer ha anche ...

Chiara Ferragni/ La fashion blogger da 15 milioni di follower alla corte di Cattelan (EPCC a teatro) : Chiara Ferragni, dopo il matrimonio con Fedez e la nascita di Leone la fashion blogger ha vissuto un'esperienza shock in una Escape Room. (E poi c'è Cattelan a teatro).(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ Il perfetto “format” sui social : coppia affiatata in ogni dove - soprattutto sul web : E' passato un mese dall’emozionante promessa di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l’imprenditrice digitale si sono giurati amore eterno lo scorso 1 settembre.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:56:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ La gaffe del rapper e la risposta epica della moglie : “Sei proprio uno sfigato!” : Essere Fedez e Chiara Ferragni non deve essere molto facile. Il rapper e l’imprenditrice digitale, sono sempre in primo piano, con gli occhi puntati addosso. Le ultime news.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:07:00 GMT)

Chiara Ferragni gara di ballo in ascensore con Fedez : Una gara di ballo in ascensore fra Fedez e Chiara Ferragni si conclude con un twerking della fashion blogger. Dopo essere stata a Parigi per le sfilate, la Ferragni è tornata a Milano. Una cena daCarlo Cracco, documentata dalle stories sull’account “Instagram” del rapper e i due di ritorno a casa hanno deciso di improvvisare una gara da ballo in ascensore per condividerla sui social. Tutto inizia con Fedez che chiede alla Ferragni di esibirsi in ...

Chiara Ferragni rifatta : parla il chirurgo dei vip : Chiara Ferragni è rifatta? Il mondo della moda (e dei social) si sa, è spietato, per questo spesso la fashion blogger è stata accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Qualche punturina di botox, una rinoplastica e iniezioni alle labbra, avrebbero consentito all’influencer più famosa al mondo di cambiare il proprio aspetto. Ma è davvero così? In realtà sembra che Chiara Ferragni non sia solo una delle imprenditrici digitali più ...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Gara di ballo in ascensore a colpi di twerking : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Gara di ballo in ascensore dopo la cena a colpi di twerking e la gaffe di Barbara D'Urso sul matrimonio dei Ferragnez a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 07:21:00 GMT)

