Chi l’ha detto che la Fisica è stata inventata dagli uomini?

Chi è l’hacker che voleva cancellare la pagina di Zuckerberg : (Immagine: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Chi ha aspettato con curiosità l’evento live previsto per domenica 30 settembre, durante il quale l’esperto di sicurezza Chang Chi-yuan avrebbe cancellato la pagina Facebook di Mark Zuckerberg, è rimasto deluso. Il giovane taiwanese dopo avere trovato, a suo dire, una falla attraverso la quale riuscire a portare a termine una dimostrazione esemplare, ha preferito ritornare sui propri passi, ...

“Non è suicidio”. Anna - morta nel tunnel della ferrovia : ecco Chi l’ha uccisa : La 33enne trovata morta nel tunnel ferroviario della stazione di Pescara nella notte del 30 agosto 2017 non si è suicidata. Le nuove indagini sul caso hanno evidenziato sarebbe stata stuprata ed infine uccisa. A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro: la svolta sarebbe arrivata dopo oltre un anno, con la Procura della Repubblica di Pescara che ha indagato i due romeni per ”omicidio, violenza sessuale e abbandono di persone ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 settembre 2018. Io che Amo solo Te 13.7% - la Pallavolo 13.4% - Chi l’ha Visto? 10.1%. Cinquanta Sfumature di Grigio si ferma al 9.3% : Cinquanta Sfumature di Grigio Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 3.053.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Cinquanta Sfumature di Grigio ha raccolto davanti al video 1.831.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Serbia ha interessato 3.261.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Italia 1 Transformers: Age of extinction ha catturato l’attenzione di 1.110.000 spettatori ...

Jobs Act - Veronesi (ex operaio Aferpi) vs Puglisi : “Chi l’ha scritto è un assassino”. “Basta con questo linguaggio” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra Riccardo Puglisi, professore associato di Economia all’Università di Pavia, e Paolo Veronesi, ex operaio della Aferpi, l’acciaieria di Piombino dove ha lavorato per 20 anni. Puglisi stigmatizza innanzitutto il decreto di dignità: “Rispetto a quello che si poteva immaginare dalle premesse del M5s al governo, realizziamo che i 5 Stelle si sono dimostrati degli statalisti micidiali, che vogliono regolamentare il ...

“Così l’hanno torturata e resa sChiava”. Regina - emergono dettagli choc. La scoperta terribile sulla sua ‘migliore amica’ : “Sorella”. Così la chiamava la sua migliore amica, Roberta. Ma Regina, 28 anni, di Albano Laziale, era diventata semplicemente la schiava della donna trentaduenne. Una storia orrida finita addirittura in televisione nelle scorse settimane: “Io non mi fermo qui, per me è come una sorella” diceva Roberta a Chi l’ha visto?. E raccontava della sua preoccupazione nel vedere Regina così cambiata: ingrassata, capelli tagliati, ...

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata del 26 settembre 2018 : Nuovo appuntamento in tv con Chi l’ha visto, il programma di successo di Rai3 condotto da Federica Sciarelli: ecco le Anticipazioni di mercoledì 26 settembre Torna in tv Chi l’ha visto, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Questa settimana si discuterà di un tema molto delicato che coinvolge non solo il nostro Paese, ma anche il resto ...

“Male male”. Mosetti - il dramma della figlia Asia. “La Chirurgia l’ha combinata così” : Tutti la conoscono perché è la figlia di Antonella Mosetti con la quale Asia Nuccetelli ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip come unico concorrente. È stato proprio grazie al reality che la Nuccetelli ha raggiunto il successo. Dopo il Grande Fratello, però, sono iniziati i suoi problemi. La ragazza, da sempre piuttosto insicura del suo aspetto fisico, ha deciso di andare dal chirurgo a fare qualche ritocchino qua e ...

La sorella di Stefano Cucchi : “Non posso perdonare Chi l’ha ucciso” : Ilaria Cucchi torna a parlare della morte del fratello e svela che non potrà mai perdonare chi l’ha ucciso. Era il 2009 quando Stefano Cucchi morì a causa delle percosse subite poche ore dopo il suo arresto. Da allora ci sono stati processi, interviste, programmi tv e persino un film, Sulla mia pelle, interpretato da uno straordinario Alessandro Borghi. Nel corso di questi nove anni Ilaria non ha mai smesso di lottare per trovare la verità ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia e l’urlo di battaglia - il motto segreto degli azzurri. “Liberate i cani” - l’hashtag sui panChinari spiegato da Zaytsev : #liberateicani, questo è l’hashtag ormai non più segreto che circola all’interno dello spogliatoio dell’Italia durante i Mondiali 2018 di Volley maschile. L’urlo di battaglia del nostro gruppo, un modo particolare per caricarsi e che sembra dare i propri frutti visto che gli azzurri hanno conquistato cinque vittorie nella prima fase e che questa sera affronteranno la Finlandia al Mediolanum Forum di Milano. A spiegarne il ...

Myrta Merlino (La7) apparecChia il pranzo per Delrio : “Calenda non l’ha invitata - noi sì”. “Ma non mi sono offeso” : Siparietto a L’Aria che Tira, su La7, dove la giornalista e conduttrice Myrta Merlino ha preparato un pranzo per il suo ospite, Graziano Delrio, escluso dall’invito di Carlo Calenda alla cena (poi annullata) con Renzi, Minniti e Gentiloni. “Ci sono rimasta male che non l’abbiano invitata” ha esordito Merlino. “Ma non mi sono offeso” è stata la replica dell’esponente del Partito democratico. Video ...

Temptation Vip - Stefano l’ha scelta come tentatrice - ma ecco Chi è davvero. Ricordate? : La prima puntata di Temptation Island Vip è partita subito con il botto. Ed è evidente che le coppie in gioco faranno appassionare i telespettatori. Tra l’altro c’è anche un motivo in più per guardare Temptation Island, ossia vedere come si comportano Simona Ventura che è la conduttrice e Stefano Bettarini che è un concorrente ma anche l’ex marito della Ventura. “Ciao amore”, le grida lui quando vede la Ventura e lei risponde a tono: ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 19 settembre 2018. Su Rai3 Chi l’ha Visto? : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.30: Champions League Real Madrid – Roma Torna in Rai la Champions League, il più prestigioso torneo europeo per squadre di club. Dal Santiago Bernabeu di Madrid andrà in onda l’incontro Real Madrid – Roma. La partita sarà raccontata da Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi: lo studio pre e post partita, ...

Chi l’ha visto - anticipazioni mercoledì 19 settembre : Torna Chi l’ha visto, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera trasmesso su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 19 settembre Nuovo appuntamento in tv con Chi l’ha visto, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Ecco in anteprima alcune anticipazioni sulle storie e i casi di cui si discuterà durante la puntata ...