Chi è Laura Bragato | la modella tentatrice di Temptation Island Vip

Francesco Arca e la ex Laura Chiatti : ‘Ecco come siamo diventati amici’ : A volte due ex fidanzati possono rimanere amici, con buona pace dei rispettivi partner. È quel che è accaduto a Francesco Arca e Laura Chiatti, ieri coppia di innamorati e oggi cari amici. Arca è legato a Irene Capuano, madre dei suoi due figli Maria Sole e Brando, che però era inizialmente stranita da questo legame tra il suo uomo e la Chiatti, oggi moglie di Marco Bocci. Intervistato da Silhouette l’attore spiega: All’inizio Irene ...

Laura CremasChi/ Spezzerà il legame tra Nilufar e Giordano MazzocChi? (Temptation Island Vip) : Laura Cremaschi, la single tentatrice è sempre più vicina al cuore del giovane Giordano Mazzocchi. Quest'ultimo potrebbe avere un confronto deciso con la fidanzata. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:22:00 GMT)

Francesco Arca amico dell’ex Laura Chiatti : la reazione della compagna Irene : Laura Chiatti e Francesco Arca sono amici: il pensiero di Irene Capuano Ormai non è una novità: Francesco Arca e Laura Chiatti sono in ottimi rapporti. Dopo essere stati fidanzati dal 2007 al 2009 i due sono diventati grandi amici. Tanto che ora escono con i rispettivi compagni – Irene Capuano e Marco Bocci – […] L'articolo Francesco Arca amico dell’ex Laura Chiatti: la reazione della compagna Irene proviene da Gossip e ...

Laura Barriales/ "Tra un mese divento mamma : mia figlia si Chiamerà Melania" (Domenica Live) : Laura Barriales, l'attrice e modella spagnola ospite a Domenica Live: "Tra un mese divento mamma: mia figlia si chiamerà Melania", l'incontro a sorpresa con madre e nonna(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:08:00 GMT)

MARCO BOCCI A VERISSIMO : "HO RISChiATO LA VITA PER L'HERPES ARRIVATO AL CERVELLO"/ "I miei figli e Laura..." : MARCO BOCCI, ai microfoni di VERISSIMO, racconta a Silvia Toffanin il dramma vissuto qualche mese fa: "in serio pericolo per un herpes ARRIVATO al cervello".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:54:00 GMT)

LAURA ChiATTI - MOGLIE DI MARCO BOCCI/ Foto : pronti ad allargare la famiglia? "Si - ma..." : LAURA CHIATTI è legata sentimentalmente a MARCO BOCCI dal 2013. I due si sono uniti in matrimonio l'anno successivo e dal loro amore sono nati Enea e Pablo, di 3 e 2 anni.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Marco Bocci a Verissimo : "Ho risChiato la vita per herpes arrivato al cervello"/ Il supporto di Laura Chiatti : Marco Bocci, ai microfoni di Verissimo, racconta a Silvia Toffanin il dramma vissuto qualche mese fa: "in serio pericolo per un herpes arrivato al cervello".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:15:00 GMT)

Laura Chiatti - moglie di Marco Bocci/ Foto : l'attrice sui social - tra messaggi d'amore e attacChi degli haters : Laura Chiatti è legata sentimentalmente a Marco Bocci dal 2013. I due si sono uniti in matrimonio l'anno successivo e dal loro amore sono nati Enea e Pablo, di 3 e 2 anni.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:45:00 GMT)

Marco Bocci a Verissimo/ “Ho avuto un herpes che mi è arrivato al cervello! Laura Chiatti? Sempre con me!” : Marco Bocci sarà tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di sabato 29 settembre, il recente dramma.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:30:00 GMT)

X FACTOR 2018 - AUDIZIONI/ Diretta - Chi va al Bootcamp? Laura pronta per Extra-Factor? : X FACTOR 2018, AUDIZIONI quarta e ultima puntata: quinto giudice speciale sarà il giovane cantautore romano Gazzelle. Chi sarà ammesso ai Bootcamp? Scopriamolo insieme(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:59:00 GMT)

Il film da vedere mercoledì 26 settembre : Io che amo solo te - con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti : Come l’omonima canzone di Sergio Endrigo, Io che amo solo te è il film da vedere nella prima serata di Rai 1 del 26 settembre. Sullo splendido sfondo di Polignano a Mare, in Puglia, due giovani innamorati sono in procinto di sposarsi; tanti anni prima, anche i rispettivi genitori si amavano e stavano per compiere il grande passo… film da vedere, 26 settembre: Io che amo solo te con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti su Rai 1 Io che ...

BOOM! Temptation Island Vip : Giordano ‘cede’ alla Bonas Laura CremasChi – Foto esclusive : Giordano e Laura - Temptation Island Vip Quella di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip è un’avventura che, più che mettere alla prova il loro amore, testa la capacità dei due di mantenere i nervi saldi. Perché se è vero che l’ex tronista si riavvicina al corteggiatore non scelto Nicolò Ferrari (guarda qui), il fidanzato non resta di certo a guardare, ‘concedendosi’ alle attenzioni di una ...

Laura Chiatti - Marco Bocci e «l’amore che cancella la paura» : Chiatti-Bocci: uscita (di coppia) dopo 20 mesiChiatti-Bocci: uscita (di coppia) dopo 20 mesiChiatti-Bocci: uscita (di coppia) dopo 20 mesiChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di dueChiatti-Bocci, vita da genitori di ...

Laura Pausini in nomination ai Latin Grammy Awards/ "Queste sono dedicate a Chi non crede in me" : Laura Pausini accoglie con sorpresa la doppia nomination ai Latin Grammy Awards e lancia le sue frecciatine a chi continua a remarle contro e non apprezzarla.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:12:00 GMT)