Champions League – Cristiano Ronaldo si complimenta con la sua Juventus | il post social

Champions League, RISULTATI E classifiche – Si sono concluse le prime partite della seconda giornata dei gironi di Champions League. E ci sono stati diversi risultati inattesi, primo tra tutti la sconfitta del Real Madrid in casa del CSKA Mosca che di fatto "rovina" la larga vittoria della Roma per 5-0 contro il Viktoria Plzen.

Champions League - due fenomeni incantano l’Europa : Pellegrini e Bernardeschi presente e futuro della Nazionale : Si è giocato un turno molto importante valido per la Champions League, si è giocata la seconda giornata della fase a gironi. Netto successo della Juventus contro lo Young Boys, il grande protagonista della squadra di Allegri non è stato Dybala (autore di una tripletta) ma Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha disputato una partita impressionante, qualità fuori dal comune, corsa, dribbling, inserimenti, in due occasioni è mancato ...

Champions League : United e Bayern bloccati sul pari - colpaccio Benfica : Il Valencia strappa lo 0-0 in casa del Manchester United, così come l'Ajax che fa 1-1 contro il Bayern. Pareggio anche nella sfida a porte chiuse di Lione, mentre il Benfica vince 3-2 in dieci ad ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del Manchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 - Roma-Plzen 5-0 : Con una tripletta di Paulo Dybala, la Juventus ha superato 3-0 lo Young Boys all'Allianz Stadium, nella seconda giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio ...

Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 - Roma-Plzen 5-0 : Con una tripletta di Paulo Dybala, la Juventus ha superato 3-0 lo Young Boys all'Allianz Stadium, nella seconda giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio pieno. L'attaccante argentino ha sbloccato la gara dopo 5 minuti su lancio di Bonucci e ha raddoppiato al 33mo dopo una respinta su tiro di Matuidi. La terza rete nella ripresa, al 69mo, su assist di Cuadrado. All'Olimpico la Roma ...

Champions League – Clamoroso flop del Real Madrid - Roma super : risultati e classifica del Girone G : Il CSKA Mosca batte clamorosamente il Real Madrid e si porta in testa alla classifica del Girone, la Roma sorride grazie alla vittoria contro il Viktoria Plzen Splendida vittoria della Roma questa sera nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno letteralmente asfaltato il Plzen con un secco 5-0 all’Olimpico. Un successo importantissimo per la Roma che, complice la clamorosa sconfitta del Real ...

Champions League - la situazione del girone H della Juventus : risultati e classifica : Champions League, la Juventus ha dominato allo Stadium contro lo Young Boys portandosi così in vetta al gruppo H Champions League, la Juventus ha vinto e convinto contro lo Young Boys grazie ad una splendida tripletta messa a segno da Paulo Dybala, nonostante l’assenza dello squalificato Cristiano Ronaldo. La squadra di mister Allegri adesso è a punteggio pieno nel girone dopo la vittoria nella prima giornata contro il Valencia. ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Viktoria Plzen 5-0 - tris di Dzeko e giallorossi dominanti : Una Roma in grande spolvero quella dello Stadio Olimpico di Roma, nel secondo incontro del girone G della Champions League 2018-2019. Gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono imposti con un perentorio 5-0, frutto delle marcature di Edin Dzeko (tripletta), di Under e Justin Kluivert. Una partita stradominata dai capitolini che così conquistano il primo successo in Europa dell’anno. Pronti, via e la Roma va subito in vantaggio: Dzeko si fa ...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 5-0 | Dominio assoluto dei giallorossi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...

Champions League – Roma incontenibile - Under segna il 3-0 contro il Plzen [VIDEO] : Under mette al sicuro la Roma: il terzo gol dei giallorossi contro il Plzen Una Roma incontenibile, questa sera all’Olimpico: dopo la doppietta di Dzeko, sbloccatosi finalmente da inizio campionato, ci ha pensato Under a blindare la vittoria dei giallorossi. Il 21enne turco ha battuto Kozacik di sinistro, mettendo a segno la rete che mette al sicuro la Roma, al 64′. Champions League Buen gol de Under para la Roma tras jugada ...