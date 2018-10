Champions La Roma ritrova i gol di Edin Dzeko

PAGELLE / Roma Viktoria Plzen (5-0) : i voti della partita (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Roma Viktoria Plzen 5-0: i voti della partita di Champions League. Trionfo giallorosso all'Olimpico: contro i cechi vanno a segno Dzeko con una tripletta, Under e Kluivert(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Roma-Viktoria Plzen 5-0 - Tutto troppo facile : manita e primo acuto da Champions : La Roma vince 5 a 0 contro il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions League. Alla prima occasione la squadra di casa non perdona: ingenuità di Reznik che sul filtrante di Kolarov lascia ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Viktoria Plzen 5-0 - tris di Dzeko e giallorossi dominanti : Una Roma in grande spolvero quella dello Stadio Olimpico di Roma, nel secondo incontro del girone G della Champions League 2018-2019. Gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono imposti con un perentorio 5-0, frutto delle marcature di Edin Dzeko (tripletta), di Under e Justin Kluivert. Una partita stradominata dai capitolini che così conquistano il primo successo in Europa dell’anno. Pronti, via e la Roma va subito in vantaggio: Dzeko si fa ...

Bella ed elegante - è una Roma ‘Viktoria Secret’ : manita di Champions griffata Dzeko : Roma da favola questa sera all’Olimpico! I giallorossi si impongono sul Viktoria Plzen per 5-0 e si portano al secondo posto nella classifica del girone, a pari punti col Real Madrid Uno show pazzesco questa sera all’Olimpico: la Roma ha regalato fortissime emozioni al pubblico giallorosso nella sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. L’uomo del match è stato Dzeko, che ha ritrovato il gol, con una favolosa ...

Champions League – Roma incontenibile - Under segna il 3-0 contro il Plzen [VIDEO] : Under mette al sicuro la Roma: il terzo gol dei giallorossi contro il Plzen Una Roma incontenibile, questa sera all’Olimpico: dopo la doppietta di Dzeko, sbloccatosi finalmente da inizio campionato, ci ha pensato Under a blindare la vittoria dei giallorossi. Il 21enne turco ha battuto Kozacik di sinistro, mettendo a segno la rete che mette al sicuro la Roma, al 64′. Champions League Buen gol de Under para la Roma tras jugada ...

