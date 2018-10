Champions | Hoffenheim-Manchester City 1-2 | la decide David Silva

Il Manchester City si salva solo nel finale : la squadra di Guardiola deludente in Champions - per l’Hoffenheim è una beffa [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Probabili Formazioni Hoffenheim vs Manchester City - UEFA Champions League 02-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Hoffenheim-Manchester City, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 18.55: Cambio modulo nei tedeschi?; Cityzens con un solo cambio rispetto al’ultima.La gara, valevo per la 2^giornata della Fase a Gironi della UEFA Champions League, mette di fronte alla WIRSOL Rhein-Neckar Arena i padroni di casa dell’Hoffenheim e il Manchester City.Come arrivano Hoffenheim e Manchester City?L’Hoffenheim arriva dalla ...