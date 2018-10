CF | attacco informatico RUAG | indagine ha dato buoni frutti

Facebook : attacco informatico su 50 mln di account : 'Affrontiamo costanti attacchi da persone che vogliono impossessarsi degli account o rubare informazioni nel mondo', ha detto ancora Zuckerberg sulla sua pagina Facebook. Ha spiegato che la falla è ...

C’è stato un nuovo attacco informatico contro Rousseau - la piattaforma online del Movimento 5 Stelle : Tra giovedì e venerdì mattina, un profilo twitter associato a un noto hacker ha pubblicato una serie di dati sensibili sottratti a Rousseau, la piattaforma online del Movimento 5 Stelle. Tra gli altri, sono stati pubblicati i numeri di telefono The post C’è stato un nuovo attacco informatico contro Rousseau, la piattaforma online del Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

"Tutte le democrazie sotto attacco informatico" : "È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia". Lo scrive in un post il presidente di Microsoft, Brad Smith. La compagnia ha annunciato di aver scoperto hacker legati al governo russo che puntavano a gruppi politici Usa."Internet è diventato un modo per alcuni governi di rubare e divulgare ...