ilfattoquotidiano

: Ha affermato che le donne non sono brave in fisica. - wireditalia : Ha affermato che le donne non sono brave in fisica. - TutteLeNotizie : Cern e sessismo, è squallido pensare che sia solo una questione di bravura e citazioni - presanellarete : RT @wireditalia: Ha affermato che le donne non sono brave in fisica. -

(Di martedì 2 ottobre 2018) C’è. Tendenzialmente mi tengo lontana dalle polemiche sulla discriminazione di genere perché molte donne la usano per vittimismo, per opportunismo, per visibilità e anche per moda. Mi tengo lontana dalla retorica, ma vicina alladi genere se affrontata con raziocinio. Mi tocca da vicino perciò quello che è successo al convegno organizzato dal, le slide del professore dell’Università di Pisa Alessandro Strumia che provano a spiegare scientificamente perché la fisica sia più dell’uomo che della donna. Una esagerazione, la manifestazione di un singolo che – probabilmente scottato da esperienze passate – vuole dimostrare che oggi i veri discriminati sono gli uomini. A sostegno della sua tesi, però, Strumia espone una slide con un grafico che mostra parità di ‘’ tra uomini e donne all’avvio della carriera ma un ...