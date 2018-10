C' è l' amore e c' è la politica | Kim smorza le aspettative di Trump

Parla Giovanna Melodia - ex fidanzata di Luigi Di Maio : "È stato amore intenso - ma non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...