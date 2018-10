Caterina Balivo spiazzata da Flavia Vento per le accuse contro Teo Mammucari

“Irriconoscibile”. Lilli Gruber 30 anni fa : il video-agguato da Caterina Balivo : “Quando ospiti Lilli Gruber e prima della foto di rito ti dice: …dai facciamo una posa sensuale!”. Caterina Balivo condivide su Instagram uno scatto in cui posa – in modo sexy – con Lilli Gruber. La giornalista era ospite oggi a Vieni da me. La conduttrice di Otto e mezzo si è sciolta, stando alle battute, anche quelle più piccanti. La giornalista è apparsa come non l’avevamo mai vista, lontana dalla ...

Vieni da me - Caterina Balivo e l'intervista privatissima con Lilli Gruber : 'Hai fatto l'amante...?' : E' una bellissima intervista, insolita, intensa, quella che Caterina Balivo ha fatto a Lilli Gruber . A Vieni da me , su Raiuno, la conduttrice di Otto e mezzo si scioglie, si lascia andare, sta alle ...

Questa è Caterina Balivo oggi. Ma l’esordio in tv risale a 20 anni fa : ecco com’era : Caterina Balivo è amatissima. In tv e sui social network, dove la seguono oltre 900mila follower. Ha iniziato da pochissimo una sfida, un programma tutto nuovo, in stile salotto americano, che però fatica un po’ a decollare. Gli ascolti di ‘Vieni da me’ non sono proprio ottimi e molti rimpiangono la ‘vecchia’ Caterina, quella di Detto Fatto. Poi ci stanno quelli che criticano pesantemente, tanto che nei ...

NADIA TOFFA - ASSURDO POST INSTAGRAM “GIORNO MAGICO...”/ Caterina Balivo : “Ognuno vive a modo suo il cancro” : NADIA TOFFA pubblica un POST senza senso su INSTAGRAM, dando per magico un calcolo matematico scontato: la reazione ironica dei suoi followers non si fa attendere.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:16:00 GMT)

Sara Ventura e Sarah Balivo a Pechino Express 2018/ Le sorelle di Caterina e Simona in gara da giovedì : Sara Ventura e Sarah Balivo a Pechino Express 2018 nei panni de "Le sorelle di..". Loro sono le sorelle delle note conduttrici di Rai1 e Canale 5 Caterina e Simona. Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:37:00 GMT)

“Ti devi solo vergognare!”. Caterina Balivo - altra tegola. Per molti non lo doveva fare : “Ho provato nuovamente a guardare il programma oggi ma sono sempre dell’idea che non ha niente di sensato….Caterina ma cosa pensavi di fare? Un flop totale!!!! Non si può guardare”. E questo è solo uno dei tanti, tantissimi commenti su ‘Vieni da me’, la nuova trasmissione condotta da Caterina Balivo su Raiuno. Il pubblico fatica, non gradisce, non è convinto. Lo dimostrano gli ascolti, non solo i giudizi, magari prematuri ...

Caterina Balivo - auditel impietoso per Vieni da me : ma lei si gioca la carta vincente e conquista il pubblico : FUNWEEK.IT - In questi giorni sono giunte critiche impietose nei confronti di Caterina Balivo per Vieni da me , ma adesso pare giunto il momento di cambiare rotta: dopo l'intervista a Vladimir Luxuria ...

Auditel impietoso per Vieni da me? Caterina Balivo gioca la carta vincente e conquista il pubblico : FUNWEEK.IT - In questi giorni sono giunte critiche impietose nei confronti di Caterina Balivo per Vieni da me, ma adesso pare giunto il momento di cambiare rotta: dopo l'intervista a Vladimir...

Caterina Balivo - il disastro a 'Vieni da me' dopo due settimane : share a picco - il brutto sospetto in Rai : dopo due settimane, Caterina Balivo inizia a tremare. Vieni da me , il nuovo show che Raiuno ha affidato a lei per sfondare nella fascia oraria delle 14 sta fallendo l'obiettivo degli ascolti: ' share ...

Vieni da Me - primo bilancio per il programma condotto da Caterina Balivo : auditel impietoso - trasmissione senza spina dorsale : La premessa è d’obbligo. Non bastano due settimane di programmazione per sancire l’insuccesso di un programma televisivo, ancor di più se si tratta di un nuovo formato in onda in una fascia non semplice. Le indicazioni però sono più che allarmanti per Vieni da me, la trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo su cui Viale Mazzini ha puntato con forza. “Pur essendo molto giovane, Caterina può vantare un robusto retroterra ...

Caterina Balivo riconquista i fan con il look su Instagram : Caterina Balivo riconquista i fan grazie al suo look su Instagram. Le ultime settimane non sono state affatto semplici per la conduttrice, che si è trovata nel mirino di numerosi haters. Vieni da Me, il nuovo programma Rai per cui ha lasciato Detto Fatto (oggi condotto da Bianca Guaccero) si è rivelato un flop. Persino i fan più fedeli l’hanno abbandonata e continuano a commentare le puntate, criticando gli ospiti, le gaffe e persino gli ...

“E ce le fai pure vedere?”. Caterina Balivo (ancora) sotto tiro. Tutto per quella foto : Caterina Balivo è una bravissima conduttrice che a Detto Fatto ha riscosso una popolarità immensa. Amatissima dal suo pubblico, quest’anno ha lasciato il programma per una nuova sfida. La trasmissione si chiama ‘Vieni da me’ e va in onda nella stessa fascia oraria, ma su Raiuno. Peccato che non sia cominciata alla grande la nuova avventura televisiva della Balivo. È partita da poco, è vero, ma i primi risultati arrivati ...

Ignazio Moser - il padre e Cecilia Rodriguez ospiti da Caterina Balivo : Guarda il VIDEO dell’intervista : C’è aria di matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? La coppia ne ha parlato a Vieni da me. La L'articolo Ignazio Moser, il padre e Cecilia Rodriguez ospiti da Caterina Balivo: Guarda il VIDEO dell’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Miss Italia - Manila Nazzaro : ‘Caterina Balivo? Mai legato con lei - è stata più fortunata di me’ : Manila Nazzaro e Caterina Balivo amiche? “In verità no”. A dirlo è la stessa ex Miss Italia 1999, che – intervistata dal Corriere Adriatico – ritorna con la mente ai giorni del concorso di bellezza, quando si trovò a competere con la Balivo, che si classificò terza. La Nazzaro, in seguito vista anche a I fatti vostri e ora speaker a Radio Zeta, parla del loro rapporto praticamente inesistente: Durante il concorso non ...