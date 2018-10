Casa Pound | lettera aperta a Mentana | Formigli e a tutti i giornalisti che

Casa pound - manifesto choc : 'Ripulire l'Alto Adige'. Nella foto politici e migranti : ... procedimento disciplinare a un poliziotto per un post sui social 'Ripulire l'Alto Adige - afferma il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza - per mettere fine ad una ottusa mafia politica che ...

Sergio Mattarella - l'agguato di Casa Pound ad Ostia : cosa gli fanno trovare sotto il cavalcavia : ... le dichiarazioni pro-migranti e i suoi diktat - dichiara in una nota il consigliere di CasaPound Luca Marsella - Mattarella continua ad allungare le mani sulla politica italiana. Questa volta ci ...

Aggressione fascista di Casa Pound a Bari. Il poliziotto commenta su Facebook : “Sto godendo” : Un agente di polizia ha commenta to con un laconico "sto godendo" l' Aggressione fascista di una trentina di militanti di Casa Pound , che si sono scagliati contro cinque manifestanti a un corteo contro Salvini. Tra loro c'era anche una donna di colore con il figlio nel passeggino.Continua a leggere

Identificati 30 militanti di Casa Pound per l’aggressione a Bari : Una manifestazione antirazzista e i militanti di CasaPound . Il contesto è il difficile quartiere Libertà di Bari. La miscela è esplosiva e alla fine è esplosa. E lo ha fatto sotto forma di aggressione che ha come bilancio una città scossa, trenta militanti di Casa Pound Identificati e quattro feriti: Antonio Perillo, assistente parlamentare dell’eu...

Bari - scontri al corteo antirazzista : 30 militanti di Casa pound in Questura : Due le persone rimaste ferite al termine del corteo 'Mai con Salvini': 'vittime di un'aggressione di una squadra fascista' - afferma l'europarlamentare Forenza. 'Noi provocati' sostengono i militanti ...

L’europarlamentare Eleonora Forenza ha raccontato di essere stata aggredita a Bari da membri di Casa Pound : L’europarlamentare Eleonora Forenza ha raccontato di essere stata aggredita a Bari da membri di CasaPound , il principale partito neofascista italiano. Forenza ha raccontato che l’aggressione è avvenuta dopo una manifestazione organizzata in città contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Forenza The post L’europarlamentare Eleonora Forenza ha raccontato di essere stata aggredita a Bari da membri di CasaPound ...

Bari - aggressione dopo il corteo 'Mai con Salvini' : due manifestanti feriti - 30 militanti di Casa pound in Questura : Gli aggressori, secondo fonti investigative, sarebbero almeno cinque o sei ed erano armati di mazze e cinghie. Le due vittime sono state ferite al volto e alla testa e sono ora ricoverate al ...

Nel quartiere Libertà Salvini non doveva andarci - scontro tra CasaPound e comunisti : "Benvenuti al Sud" ma solo per Bisio. Il mezzogiorno fa Lega anti Salvini. Dalla Campania con Saviano e compagni a Bari con l"eurodeputata de L"Altra Europa con Tsipras, Eleonora Forenza. Un quartiere del capoluogo barese, La Libertà, doveva però essere, malgrado il nome, offlimits per il vice presidente del Consiglio.A distanza di una settimana dalla sua visita, una manifestazione antirazzista. Titolo democratico Mai con Salvini, quartiere ...