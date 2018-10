Cardi B | la sexy rapper lancia una sedie e due bottiglie contro due bariste in preda

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Guai in vista perB. La giovaneè finita in manette dopo aver scatenato una rissa in uno strip club del distretto di Queens, a New York. La notizia l’ha data l’informatissimo Tmz, secondo cuistava assistendo ad un esibizione del marito Offset insieme al suo gruppo, i Migos, quando, inalla gelosia, si è scagliata con il supporto del suo entourageduedel locale,ndogliuna sedia, un narghilè e delle. Jade e Baddie Gi, così si chiamano le due sorelle vittime dell’aggressione, erano a suo dire colpevoli di aver messo gli occhi (e le mani) su suo marito, con cui avrebbero avuto dei rapporti sessuali. La versione diè che non si sia trattato di un’aggressione premeditata ma di una meno grave rissa spontanea, nata dopo che una delle duele hato un drink addosso. Ma l’avvocato delle sorelle ...