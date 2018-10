Camera | via libera all’esame d’urgenza per i disegni di legge su anti-corruzione | taglio

Telecamere negli asili - la Camera dà il via libera alla procedura d'urgenza : La Camera ha concesso la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge che impone le lecamere negli asili. Nella scorsa legislatura, addirittura nel 2016, la Camera aveva già approvato una ...

Milleproroghe - via libera alla Camera dopo la maratona dell'ostruzionismo Pd : Grazie ragazzi! Oggi vincono i cialtroni ma la scienza tornerà presto a prevalere sull'ignoranza'. Tags Argomenti: Milleproroghe Vaccini periferie fondi periferie Partito Democratico - Pd ...

Milleproroghe - via libera della Camera : Il testo contiene, tra le altre le norme sul taglio ai fondi alle periferie e quelle sull'autocertificazione per i vaccini obbligatori - Via libera della Camera alla fiducia sul decreto Milleproroghe ...

Vaccini - i presidi in audizione alla Camera : ‘Ritirare emendamento che rinvia esclusione’. Bologna - sospesi 146 bambini : Insicurezza per la salute e molta confusione. Tradotto: l’emendamento che rinvia l’applicazione dell’esclusione della frequenza per i bambini non vaccinati va ritirato. È questa la posizione dell’Associazione presidi, che oggi in audizione alla Camera ha ribadito la propria posizione: “Se passa abbiamo per questo anno scolastico un rischio di insicurezza per la salute” ha detto il presidente Antonio Giannelli. Il tutto ...

Via ai seggiolini anti abbandono : cosa dice il testo approvato alla Camera : Tra l'altro il MiT sta lavorando con il Ministero dell'Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie , probabilmente già nella Legge di Bilancio. Il Codacons vede con grande positività l'...

Dl ministeri : via libera della Camera con 269 sì - è legge : Su Terra dei Fuochi, sugli interventi contro il dissesto e su economia circolare il Ministero ha le competenze giuste e ora anche l'architrave legislativa per potersene occupare. Siamo subito al ...

Migranti - da Camera via libera a dl per motovedette alla Libia : 382 i 'sì' : Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci 'Classe 500' della Guardia Costiera e due unità navali 'Classe Corrubià della ...

Dl dignità - via libera della Camera. Ora al Senato in seconda lettura : Il decreto dignità ottiene il placet di Montecitorio . Ieri, 2 agosto, in tarda serata l' Aula della Camera ha infatti approvato il testo con 312 sì , 190 voti contrari e 1 astenuto. Il provvedimento ...

Decreto Dignità - via libera della Camera. Salgono le multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì 6 agosto e ...

Camera - via libera al dl Dignità. Di Maio : "Vinto il primo round" : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo - che riforma soprattutto i contratti a termine, ma contiene anche norme sul gioco d'azzardo e i gratta&vinci - passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, ...