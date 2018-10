Calo per il settore servizi per la finanza | -1 | 37%

Ilary Blasi delude : Calo d’ascolti per il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip delude: crollo d’ascolti per Ilary Blasi Lunedì 1 ottobre è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della terza stagione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Dopo il debutto con il 20% di share, Grande Fratello Vip è calato al 18,99% contro La Vita Promessa che ha totalizzato il 26,18% di share. Sono stati 3.200.000 telespettatori a vedere la seconda puntata ...

Piazza Affari : Calo per De'Longhi : Composto ribasso per la big degli elettrodomestici , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti. Il movimento di De'Longhi , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 1 – 5 ottobre 2018. Ascolti in Calo per la storica soap di Rai3 : Patrizio Rispo Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. La soap napoletana, complice la forte concorrenza di ben tre game show (Rai1, Tv8, Nove), di due talk show (Rete4 e La7), dell’immarcescibile Striscia la Notizia (Canale5) e del Tg2 (Rai2), in questo inizio di stagione ha visto assottigliare leggermente la propria platea. A seguire le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini sono, infatti, ogni sera una media di circa ...

Manovra : l’Italia supera il primo“test”! Spread in Calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...

Dieta facile da 1200 Calorie per dimagrire : La Dieta facile da 1200 calorie per dimagrire e' semplice da seguire e promette di far dimagrire un chilo in 3 giorni. Ecco come funziona.

Previsioni meteo Protezione Civile : maltempo e Calo delle temperature in arrivo domani : Torna il maltempo nella giornata di domani, per l'entrata di una saccatura (bassa pressione) sul bacino del Mediterraneo che determinerà piogge e temporali soprattutto al centro-nord. Di seguito,...

Colpo dell'autunno - da lunedì maltempo e temperature in Calo - : La perturbazione, proveniente dal Nord Europa, scavalcherà le Alpi nelle prossime ore apportando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Attesa la neve sui rilievi ...

Scioperi - tariffe extra - margini in Calo : «modello Ryanair» sotto attacco : tariffe basse e costi ridotti all’osso sono stati i cavalli di battaglia della low cost per sbaragliare la concorrenza. Ma ora le rivendicazioni sindacali dei dipendenti sollevano il tema del costo del lavoro e mettonioin pericolo un modello low cost di successo...

Argentina - i convocati di SCaloni : prima per De Paul. Messi ancora out : Pronti, attenti e via con il secondo giro. L'Argentina è pronta a tornare in campo e lo farà per la seconda volta sotto la guida di Lionel Scaloni. Una vittoria per 3-0 contro Guatemala e un pareggio ...

Wall Street : apertura in Calo con tensioni commerciali e rischio scontro Ue-Italia - Dj -0 - 2% : L'inflazione si e' confermata in linea ai target della Fed, cosa che giustifica una normalizzazione graduale della sua politica monetaria. Dopo la stretta annunciata due giorni fa , di 25 punti base ...

Consumi alimentari - Coldiretti : Calo record per bevande analcoliche e ortaggi : Sono praticamente stagnanti i Consumi alimentari in Italia che fanno registrare un aumento in valore di appena lo 0,9% nel 2018. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi al primo semestre, in riferimento al rallentamento dell’inflazione segnalato dall’Istat a settembre per effetto anche dei vegetali freschi. Gli italiani – sottolinea la Coldiretti – hanno speso meno per bevande analcoliche e ortaggi che ...

Mib chiude in Calo - attesa per il Def : Cresce il nervosismo tra gli investitori per lo scontro sul Documento di economia e Finanza. Il Ministro dell'Economia...