Calciomercato | dall' Inghilterra insistono | ultimatum di Pogba al Manchester United ' O

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar in lacrime sogna il ritorno al Barcellona : Neymar sogna un ritorno al Barcellona . A svelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo , che ha raccontato di come il brasiliano già nell'ultima estate fosse determinato a riagganciare i ...

Calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...

Calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real : Secondo Diario Olé ci sarebbe accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro

Calciomercato - Yaya Touré a un passo dall'Arsenal : l'ivoriano pronto a ripartire dai Gunners : Una nuova stimolante sfida per ripartire al meglio dopo l'ultima annata trascorsa con poche luci e troppe ombre con il Manchester City di Pep Guardiola: Yaya Touré è pronto ad iniziare un nuovo ...

Calciomercato Liverpool - Karius riparte dalla Turchia : prestito biennale al Besiktas : Loris Karius cerca il rilancio in Turchia. Dopo mesi di difficoltà, che hanno avuto il via nella finale da incubo giocata a Kiev, il portiere del Liverpool ha deciso di lasciare l'Inghilterra, per ...