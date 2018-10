laragnatelanews

: Calcio, larghe vittorie per Juve e Roma in Champions League contro Young Boys e Viktoria Plzen… - laragnatelanews : Calcio, larghe vittorie per Juve e Roma in Champions League contro Young Boys e Viktoria Plzen… - evyna : Calcio, larghe vittorie per Juve e Roma in Champions League contro Young Boys e Viktoria Plzen… - r4dmom : Quindi se mi siedo a gambe larghe sul divano con una birra e una partita di calcio in tv non sono più una donna? Bu… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Serata da applausi per le italiane in. Nel pomeriggio lantus, priva dello squalificato Cristiano Ronaldo, sconfigge gli svizzeri delloper 3-0. Mattatore del match l’argentino Paulo Dybala, autore di una tripletta. Tripletta anche per Edin Dzeko, trascinatore dellanella vittoria casalinga dei giallorossi sulPlzen con un travolgente 5-0. In gol anche i due giovani esterni Cengiz Under e Justin Kluivert (con quest’ultimo che dedica la rete personale all’amico ed ex compagno di squadra Abdelhak Nouri, risvegliatosi da un coma). I bianconeri sono primi nel loro girone con 6 punti, seguiti dal Manchester United a quota 4: i Red Devils si fermano allo 0-0il Valencia, terzo nel girone con un solo punto. Ancora ultimo a zero punti lo, con zero gol fatti e sei subiti. Quanto al Girone G (quello della), esso vede a sorpresa ...