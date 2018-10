Cala il sipario sul Politeama | Canzonetta e Carnevalari cercano casa

Mythos Opera Festival : Cala il sipario : Così la nostra Sicilia ha goduto di spettacoli ed esibizioni di altissimo livello che hanno avuto il merito di lanciare giovani talenti nel solco della grande tradizione. Ma mi piace anche ...

Capri - Cala il sipario su Life 2018 : due giorni per il facility management : Capri - cala il sipario sulla terza edizione del format Labour Intensive Facilty Event, Life 2018, pensato e costruito attorno ai veri protagonisti del facility management con ospiti istituzionali e ...

Con il canto Cala il sipario su Vicenza in Lirica : Vicenza Dopo tre settimane di spettacoli ed eventi, giunge al termine, domenica 16 settembre, il festival Vicenza in Lirica. L'appuntamento conclusivi propone un concerto degli allievi della masterclass di canto, condotta dal ...

Cala il sipario sul Meeting - numeri in crescita e ottimi risultati dalla raccolta fondi : ... centomila l'anno scorso, , e naturalmente i 234 incontri , quasi raddoppiati i 118 dell'anno scorso, con 528 relatori , 327 nella scorsa edizione, , le 14 esposizioni, i 18 spettacoli, le 32 ...

Tesori del Mediterraneo - Cala il sipario. Entro l'anno un nuovo appuntamento : ... per molti tratti delle serate è stata addirittura insufficiente ad accogliere la traboccante folla desiderosa di gustare le straordinarie e varie performance dei numerosi e molto vari spettacoli ...

Tutto può succedere 4 ci sarà? Il finale potrebbe far Calare il sipario sulla fiction : ecco gli indizi : Ci sono poche possibilità che Tutto può succedere 4 ci sarà ancora. La fiction dall'autunno è stata spostata in primavera e poi in estate e questo ha permesso una crescita negli ascolti dando ai fan l'illusione che possa esserci un rinnovo, ma se così non fosse? Tutto può succedere 4 è in bilico e anche gli stessi attori hanno lasciato intendere che le cose finiranno male per la famiglia Ferraro. Ai tempi delle riprese della nuova stagione, ...

Domeniche gratis nei musei - da Milano a Napoli Cala il sipario : “Ministro - ripensaci” : Ieri è andata in scena l'ultima domenica gratis nei musei così come le abbiamo imparate a conoscere. Da Milano e Napoli le proteste dei visitatori che chiedono al Bonisoli di ripensarci. Intanto, dal Mibac fanno sapere che le giornate gratuite resteranno, ma che saranno rimodulate. Nonostante ciò i musei civici milanesi dichiarano che le manterranno, mentre l'associazione nazionale delle guide turistiche fa quadrato col ministero.Continua a ...

Domani Cala il sipario sul Pollino Music Festival - PMF - : Serve come strumento sistematico di crescita delle competenze a livello di comunità, dove l'apprendimento avviene lavorando, in un processo di scambio creativo continuo tra arte, scienza e tecnologia.

Le Verità Nascoste 2 ci sarà? Il finale della prima stagione potrebbe far Calare il sipario su Paula e la sua storia : Le Verità Nascoste 2 ci sarà oppure no? Canale 5 si prepara a mandare in onda il finale della prima stagione e i telespettatori che in queste settimane hanno cercato la Verità su Paula e la sua morte non possono far altro che chiedersi se davvero ci saranno nuove puntate oppure no. La risposta potrebbe arrivare in autunno quando anche in Patria, in Spagna, la serie andrà in onda nella sua completezza e saranno gli ascolti a sconvolgere le ...

Moviepass - la startup per i cinefili rischia il sipario Calato : Giovedì scorso Moviepass, l’app con 3 milioni di utenti che garantisce ingresso illimitato al cinema a fronte di un abbonamento di 10$, è andata in tilt. App ferma, blackout completo, non si potevano acquistare biglietti per Mission: Impossible – Fallout, il film più atteso della settimana. Il problema è che la società ha finito i fondi, le richieste di prenotazione sono state così tante da finire il denaro in cassa per pagare i biglietti ...

Temptation Island - Cala - quasi - il sipario sulla quinta edizione "nip" : Ogni viaggio, in quanto tale, ha una meta finale di approdo. E non fa eccezione neppure quello 'nei sentimenti' di Temptation Island , che - dopo 21 giorni di lontananza - prevede per le coppie ...

Cala il sipario sulla terza edizione del "Tango Fest Palermo" : Gli appassionati del tango sono arrivati da tutte le parti del mondo con particolare interesse da Israele e Giappone. Circa 300 gli italiani, il resto da Francia, Inghilterra, Romania, Slovenia, ...