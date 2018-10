Bucci | «Ora non piangiamoci addosso»

Ponte Morandi : Bucci - tornerò alla carica per quanto non abbiamo ottenuto : Roma, 28 set. (AdnKronos) - “abbiamo fatto delle richieste precise: appena vedrò il decreto firmato ringrazierò il governo per quelle accolte e per quelle che non sono state accolte tornerò alla carica“. Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci interpellato a margine di un convegno sul Dl Genova.

PONTE MORANDI - TOTI-CONTE : “CI SARANNO 2 COMMISSARI”/ Genova - ultime notizie : Bucci - “apre Strada del Papa” : Crollo PONTE MORANDI, beffa Strada del Papa: viadotto vietato ai mezzi pesanti. ultime notizie “Situazione di grave degrado”. In serata il Decreto Genova, Toti "ci SARANNO 2 commissari"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Crollo del Morandi - Toti e Bucci a Roma : Governatore ligure e sindaco di Genova stamattina a palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Genova - 1 mese dopo crollo : ricordo Ponte Morandi/ Video - Bucci “nostro Ground Zero” : il dolore per le vittime : Genova, un mese fa il crollo del Ponte Morandi: commemorazioni e ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e ricordo della tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Genova si ferma un minuto per ricordare le 43 vittime | Bucci : Ponte Morandi il nostro Ground Zero : Alle 11:36 del 14 agosto il terribile incidente che uccise 43 persone. Il capoluogo ligure si è fermato per un minuto oggi alla stessa ora. In prossimità del viadotto la cerimonia per commemorare le vittime

Ponte Morandi - ok a Decreto Genova : non c’è Commissario/ Ultime notizie : Conte - “ascolterò Toti e Bucci” : Decreto Genova, Cdm approva ma il nome del Commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:52:00 GMT)

CROLLO MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Genova - il sindaco Bucci : “Finora con governo notevole collaborazione - ma ora servono tante infrastrutture” : “Genova uscirà da questa tragedia, meglio di prima”, annuncia il primo cittadino di Genova Marco Bucci (all’arrivo al Meeting Cl di Rimini). Il sindaco di centrodestra ha ringraziato il governo per i fondi stanziati dopo la tragedia: “Per i primi tre mesi i fondi ci sono, poi mi auguro che la collaborazione con il governo continui”, dice Bucci riferendosi alle nuove opere infrastrutturali per la città come ...

Crollo Genova - Bucci : collaborazione con governo - spero continui : Rimini, 24 ago., askanews, - 'Il governo ha dato 5 milioni subito alla prima riunione tre giorni dopo l'evento poi sono tornati a Genova il sabato, il giorno dei funerali, ha stanziato ancora 28 ...

Genova - prime case agli sfollati del ponte Morandi/ Ultime notizie video : Bucci "contributo 900' per affitto" : ponte Genova, consegnate prime case a sfollati. Ultime notizie e video del crollo Morandi: polemiche su pedaggi, ponte scricchiola nei monconi.