Bruce Grobbelaar | l' ex portiere del Liverpool | ' Quante persone ho ammazzato' | la

Bruce Grobbelaar : 'Ho ucciso tante persone - il calcio mi ha salvato dalla guerra' : Per i più maturi tifosi della Roma [VIDEO] il suo nome equivale ad un incubo. Bruce Grobbelaar, il pittoresco quanto talentuoso portiere del Liverpool che ipnotizzò Conti e Graziani nella lotteria dei rigori della finale di Coppa dei Campioni del 1984 ed indispettì uno stadio intero per le sue pantomime tra i pali. Quel trofeo sollevato dai reds all'Olimpico porta la sua firma in calce, ma Bruce ha vinto tanto con la maglia rossa ed ha vissuto ...