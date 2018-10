Bruce Grobbelaar | ' Ho ucciso tante persone | il calcio mi ha salvato dalla guerra'

Blastingnews

(Di martedì 2 ottobre 2018) Per i più maturi tifosi della Roma VIDEO il suo nome equivale ad un incubo., il pittoresco quanto talentuoso portiere del Liverpool che ipnotizzò Conti e Graziani nella lotteria dei rigori della finale di Coppa dei Campioni del 1984 ed indispettì uno stadio intero per le sue pantomime tra i pali. Quel trofeo sollevato dai reds all'Olimpico porta la sua firma in calce, maha vinto tanto con la maglia rossa ed ha vissuto purtroppo anche la tragedia di Bruxelles un anno dopo, giocando quell'irreale finale continentale persa con la Juventus. Ma non è nulla in confronto a ciò che recentemente lo stesso ex portiere ha raccontato al Guardian. Una parte della sua vita che ha sempre tenuto nascosta e che risale alla sua tarda adolescenza in Rhodesia, il suo Paese d'origine che oggi si chiama Zimbabwe. Era il 1975 quando venne arruolato nella Guardia Nazionale ...